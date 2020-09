Demon Slayer: è disponibile la parodia hard

La compagnia giapponese Total Media Agency ha annunciato l’uscita di un film hard che parodia la serie di successo Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotouge.

Il film si intitola “Kimetsu no Omeko – Mugen Hassha” e dura circa 2 ore e 10 minuti. Queste produzioni sono conosciute con l’acronimo JAV (Japanese Adult Video), quindi sarà il termine che verrà utilizzato d’ora in poi. Il film è disponibile sul sito web del distributore Xcream, con la qualità standard al prezzo di 1.980 yen (circa $ 19) e la qualità ultra-HD al prezzo di 2.980 yen (circa $ 27).

Demon Slayer: il campione di vendite

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sarà anche finito, ma la serie in Giappone ha macinato record su record. Ad esempio, per il volume 21 della serie Oricon News ha riferito che sia la versione limited che quella standard della serie hanno venduto un totale di oltre due milioni di copie dalla prima pubblicazione il 3 luglio.

Demon Slayer – Kimetsu no yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge, e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 15 febbraio 2016 al 18 maggio 2020. In occasione del Lucca Comics 2019, Star Comics ha annunciato l’acquisizione dei diritti per la pubblicazione italiana del manga a partire dall’aprile dello stesso anno.

Giappone, periodo Taisho. Tanjiro è il primogenito di una numerosa famiglia orfana del padre, che vive in un’isolata casa di montagna tra i boschi. Un giorno, tornando a casa dopo essere stato al villaggio a vendere il carbone, trova la madre e i fratelli massacrati, ad eccezione della sorella Nezuko che è stata trasformata in un demone, ma ha ancora qualche pensiero ed emozione umana. Tanjiro inizia così il suo viaggio in cerca di una cura per far tornare sua sorella di nuovo umana e per impedire che la stessa tragedia accaduta a loro possa accadere ad altri.

