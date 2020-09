Barbie: quando Ken divenne una icona gay

Diciamo la verità, Ken di Barbie non ha mai avuto un grande appeal per le bambine amanti della celebre bambola Mattel, sia per il suo aspetto sia per il ruolo che notoriamente ha nella vita di Barbie, pari a quello che ha Mamoru in quella di Sailor Moon…

Ma negli anni ’90 Mattel decise di cambiare strategia e far diventare Ken una icona, peccato che divenne una icona gay!

La leggenda racconta che la compagnia era molto preoccupata all’inizio degli anni ’90, perchè le bambine non giocavano con le bambole di Ken nonostante fosse il fidanzato ufficiale di Barbie. Ora, senza voler prendere le parti di nessuno, ma Ken, diciamo, non è il miglior partito che una bambina potrebbe volere per la sua bambola preferita.

Realtà e leggenda

Così Mattel chiese a un campione rappresentativo di ragazze cosa non piacesse di Ken e propose di sostituirlo forse con un’altra bambola. Ma Mattel scoprì in realtà che alle bambine piaceva Ken, ma la maggior parte di loro pensava dovesse essere “un po’ più cool”.

Il problema era ora trovare un abbigliamento cool anni ’90 per Ken, quindi si decise di fare una piccola ricerca. Secondo una leggenda metropolitana questa ricerca si svolse all’interno di alcuni rave. Leggenda comunque sempre smentita da Mattel.

Ma quando la bambola Earring Magic Ken fu lanciata, una caratteristica colpì molto il pubblico: la sua collana. La comunità gay riconobbe in quella forma un anello, ma non di quelli che si mettono all’anulare o comunque sulle dita delle mani… una moda infatti che in quegli anni andava per la maggiore nella comunità gay. Forse, chi ha partecipato ai rave ha notato la collana, ma non sapeva il suo significato, voler esprimere la propria omosessualità in pubblico?

Sia come sia, il nostro Ken si ritrovò da un giorno all’altro da eterosessuale convinto (e fidanzato) a icona gay.

Tuttavia, complice anche l’ignoranza del pubblico sulla cosa, quel modello di Ken divenne il più venduto di sempre. Un fatto che è piuttosto impressionante dato che Earring Magic Ken è stato nei negozi solo per 6 settimane. Ma la comunità omossessuale non si lasciò scappare il modello, creando però un certo panico in Mattel, che ritirò dai negozi la bambola rendendola ancora più popolare in quanto ora oggetto da collezione.

