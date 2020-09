PlayStation 5 Showcase – nuovo evento per rivelare prezzo e data

Dopo tanta attesa, Sony ha infine mostrato un teaser per l’evento fissato al 16 settembre. Suddetto evento era ormai atteso da un bel pezzo, soprattutto in risposta ai tantissimi rumor circolati e anche alla mossa fatta da Microsoft con la Xbox Series S e il suo prezzo. Fino ad ora non abbiamo infatti saputo nulla sul prezzo e sulla data d’uscita di PlayStation 5 e nonostante diversi eventi negli scorsi mesi, tutto ciò che abbiamo avuto sono notizie sui giochi che potremmo aspettarci.

Sarebbe dunque ora che Sony faccia chiarezza su questo aspetto e il 16 settembre potrebbe essere l’occasione adatta. Noi ovviamente seguiremo la conferenza insieme a voi e vi terremo aggiornati minuto per minuto su qualsiasi novità dovesse emergere. State con noi per scoprirle!

Cosa sappiamo di PlayStation 5 fino ad ora

Se da un lato non sappiamo nulla sul prezzo, sappiamo invece qualcosa sui futuri giochi. Sul suo canale YouTube ufficiale, l’ex sviluppatore di Sony London Mike Rouse ha rivelato che, a partire dallo scorso anno, ha sentito che Sony ha qualcosa in cantiere per The Getaway. Di cosa si tratta Rouse non lo sa precisamente, ma afferma di aver sentito dai suoi contatti in azienda che qualcosa sta succedendo, o almeno stava succedendo l’anno scorso.

Sappiamo anche qualcosa sul DualSense, atteso controller della console. Deathloop, progettato da Arkane Studios, sarà uno sparatutto in prima persona che secondo i programmatori “[…] farà percepire la differenza delle armi l’una dall’altra. […]”. In soldoni il gioco potrebbe bloccare i grilletti quando l’arma si incepperà e restituire anche feeling diversi in base alla tipologia della stessa. Un’interattività del genere è davvero una grossa novità e potrebbe davvero sfruttare il DualSense.

Dal 1° settembre è invece finalmente possibile iscriversi al sito e avere l’occasione di preordinarla. Ma l’offerta non varrà per sempre, quindi fareste meglio a muovervi se siete interessati!

