Children of the Atom: nuova data per la serie Marvel

Tra le testate X-Men, ve ne era una scomparsa dalle uscite, Children of the Atom, che ora, per fortuna dei fan dei mutanti, sappiamo tornerà a gennaio.

Come sapete, a differenza dei personaggi di New Mutants o Generation X o Young X-Men che i fan hanno già imparato a conoscere, questa serie presenterà un nuovissimo gruppo di mutanti ispirati ad alcuni degli uomini X più famosi della Marvel.

Children of the Atom vede il team creativo formato da Vita Ayala e Bernard Chang, e i nuovi mutanti della serie potrebbero apparire in qualche modo riconoscibili: i nuovi personaggi sono ispirati a Ciclope, Jean Gray, Nightcrawler, Angel e Gambit. Non è chiaro in quale periodo di tempo questo fumetto sarà ambientato, che si tratti del futuro della continuity esplorato in Powers of X o ai giorni nostri.

Ulteriori dettagli sul cast rimangono un mistero, ma non è un segreto che questi ragazzi sono stati ispirati da alcuni degli X-Men preferiti. Ma le loro avventure saranno molto diverse, a quanto annunciato.

Con Ayala in CHILDREN OF THE ATOM ci sarà Bernard Chang che, durante la sua illustre carriera nel fumetto, ha realizzato storie per alcuni dei personaggi più iconici della Marvel, da Deadpool a X-Men. Ora userà le sue abilità per creare una nuova squadra di iconici Marvel Heroes!

“Ci sono così tante cose che potrei anticiparvi su Children of the Atom”, ha detto l’assistente editor Chris Robinson.

“Ma vi dirò solo una cosa, i nuovi personaggi. Children of the Atom ha cinque nuovi personaggi al centro di tutto, personaggi su cui Vita ha scritto scrupolosamente intere backstory e storie famigliari, e tutto quello che vorreste sapere su questi personaggi, Vita ci ha già pensato. Il modo in cui gli X-Men reagiranno a questi personaggi che sono i loro aiutanti, è una grande parte della storia, che avrà ogni tipo di increspatura nel corso della loro storia”.

“Sono davvero molto emozionato di avere Vita Ayala e Bernard Chang come parte di questo titolo… perciò se non avete mai letto un fumetto degli X-Men e se siete familiari con loro solo in altri media, questo è il posto giusto per cominciare”.

Come è evidente dal titolo, la serie ripresenta il concetto visto in X-Men: Figli dell’atomo, storica miniserie che ripresenta le origini degli X-Men originari (con una formazione diversa da quella che vedremo in questa nuova serie Marvel).

Leggete il classico X-Men: Figli dell’Atomo