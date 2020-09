Panzer Dragoon: Remake in arrivo su PC, PS4 e Xbox One

L’account Twitter ufficiale del gioco ha annunciato che Panzer Dragoon: Remake, la rivisitazione a cura dell’editore Forever Entertainment e dello sviluppatore MegaPixel Studio del classico Sega per Saturn, sarà presto disponibile per Sony PlayStation 4 e PC via Steam e GOG.

In seguito uscirà anche per Microsoft Xbox.

Panzer Dragoon: Remake ha debuttato in esclusiva temporale su Nintendo Switch il 26 Marzo scorso via E-shop e su Google Stadia il 1 Giugno scorso; Limited Run Games ha pubblicato la versione fisica sia in edizione standard sia in edizione limitata.

Forever Entertainment sta attualmente sviluppando anche il remake di Panzer Dragoon II Zwei, uscito per Sega Saturn nel 1996.

Gli altri capitoli della saga sono Panzer Dragoon Saga (1998, Sega Saturn) e Panzer Dragoon Orta (2002, Xbox).

Su un pianeta lontano e solitario incontrerai due draghi risvegliati dall’antichità. Equipaggiato con un’arma letale proveniente dal passato e guidato dal tuo corazzato drago blu, dovrai compiere il tuo destino e impedire al Drago prototipo di raggiungere la torre.

Pilota il tuo drago attraverso sette incredibili livelli super realistici, da città che affacciano su oceani tropicali a intricate rovine sotterranee.

Combatti contro il Drago prototipo che compare assieme a gigantesche libellule malvagie, terribili vespe di dimensione umana, enormi arenicole e letali navi da guerra volanti.

Attacca i nemici senza pietà avvicinandoti rapidamente da ogni lato grazie ai controlli migliorati a 360 gradi e la possibilità di agganciare il bersaglio.

