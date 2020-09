One Piece: ci sarà un nuovo membro nella ciurma di Rufy

A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…

One Piece magazine reveals that Luffy isn’t included in with regards to wanting 10 crewmates which means there’s 1 more crewmate to join since there are 9 crewmates excluding Luffy currently. pic.twitter.com/2nrQVKOB1V

— YonkouProductions (@YonkouProd) September 12, 2020