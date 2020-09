Star Comics, le uscite del 16 Settembre 2020

D seguito possiamo controllare le uscite, manga e non, in arrivo per Edizioni Star Comics la settimana del 16 Settembre 2020.

SCP EXTRA 11

BLUE NELLA TERRA DEI SOGNI 1 – LA FORESTA INVADENTE

di Davide Tosello

17×25, C, 72 pp, col., € 12,90

La Blue è una ragazzina comune: le piace sognare, vuole bene alla sua mamma, ama le mattinate di sole e le colazioni. Ma il giorno in cui un aeroplanino di carta arriva alla finestra della sua stanza, con un messaggio per lei, la sua vita cambia radicalmente. La giovane sarà catapultata in un mondo di tenebre, in cui il guardiano di una foresta maligna ha imprigionato i sogni e i loro proprietari. Per salvare sua mamma e tutte le altre persone, Blue dovrà prepararsi per una grande avventura, fatta di incontri con una moltitudine di creature magiche e colorate. Blue dovrà affrontare le sue paure, per realizzare i propri sogni …

Una moderna avventura che strizza l’occhio ad Alice nel Paese delle Meraviglie, con influenze che spaziano dai cartoni animati Pixar all’animazione giapponese, con una generosa influenza di Tim Burton. Un racconto intenso ed emozionante, un’avventura che, a ben vedere, è un’allegoria dell’infanzia stessa.

VALIANT 132

DOCTOR MIRAGE

di Magdalene Visaggio, Nick Robles

17×26, B, 128 pp, col., € 8,90

La dottoressa Shan Fong Mirage, detective paranormale, aveva la capacità di vedere e parlare con i morti. Ma i morti ora sembrano essere silenziosi, i loro spiriti sono misteriosamente svaniti, incluso quello di Hwen, il marito defunto. Ora, Doctor Mirage deve affrontare la domanda più impegnativa della sua vita: è morta ma non lo sa?

ACTION 318

JOJOLION 21

di Hirohiko Araki

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,70

Dopo aver messo fuori combattimento il malvagio dottor Tomoki Wu e aver controllato gli accessi al laboratorio del Rokakaka nascosto all’interno dell’ospedale, Josuke e compagni sono in cerca del direttore sanitario della struttura, un uomo di cui nessuno conosce l’aspetto. Nel frattempo, quando ormai mancano sette giorni alla raccolta del frutto del nuovo Rokakaka, alla scuola di Tsurugi succede qualcosa di strano…

STARLIGHT 325

TO YOUR ETERNITY 9

di Yoshitoki Oima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Bon, il principe di Uralis, è dotato della capacità di vedere le cose invisibili agli occhi altrui e, per via di questo suo potere, viene rapito dai fedeli della religione Benett. Fushi, dal canto suo, si scopre dotato di una particolare abilità di cui ignorava l’esistenza… ma si rivelerà davvero utile? Intanto Bon si rende conto che non tutto gli è visibile come credeva, e fa quindi una scelta: aiutare i suoi amici e il suo popolo…

GREATEST 246

MOB PSYCHO 100 16

di ONE

13×18, B, 240 pp, b/n, € 4,50

Quando viene a sapere che Tsubomi, la ragazza che gli è sempre piaciuta, cambierà scuola, Mob decide di dichiararsi. Sul cammino che lo conduce all’impresa, però, resta vittima di un incidente stradale, e mentre è privo di sensi perde il controllo dei propri poteri… L’ultimo, emozionante volume di una storia di problemi adolescenziali e paranormali!

SHOT 235

ORESAMA TEACHER 27

di Izumi Tsubaki

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

È finalmente giunto il gran giorno del festival della cultura del Midorigaoka! Mafuyu, appena evasa da casa Hanabusa e desiderosa di partecipare, si traveste da Natsuo. Oltre a Okegawa e gli altri diplomati, su richiesta di Takaomi arrivano anche Kangawa e Maizono… Da occasione di divertimento, il tanto atteso evento rischia di trasformarsi in un pandemonio! E mentre si alza il sipario sullo spettacolo teatrale della classe di Mafuyu, si continua a indagare sulle prossime mosse di Maki…

MUST 108

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO 35

di Chuya Koyama

13×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta olografica, € 4,90

Sulla Luna sono rimasti solo Mutta e Philip. Pur di mantenere la promessa fatta a Sharon, ovvero completare la costruzione del telescopio lunare, i due portano avanti la missione nonostante la minaccia incombente di un nuovo brillamento solare e la preoccupazione di non avere una navetta per far ritorno sulla Terra…

TECHNO 300

GATE 13

di Takumi Yanai, Satoru Sao

13×18, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

L’esame per il titolo di Sommo Magio di Lelei sta per iniziare e sicuramente coloro che la vogliono morta non si faranno sfuggire l’occasione per attaccarla. Itami e gli altri sono pronti a far fronte a questo assalto, ma dietro ogni trappola del Pifferaio che manovra gli assassini ce n’è un’altra…

GINTAMA 63

di Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Katsura, Sakamoto e Gintoki si trovano a combattere contro tre potenti nemici, le famigerate “tre stelle infauste” degli Harusame. Mentre il primo ingaggia un duello con la spada contro il capo della quarta divisione, noto per la sua potenza nei combattimenti, anche i suoi compagni danno prova di sé riversando nella lotta tutto il loro orgoglio da samurai! Soprattutto per “Katsura il fuggitivo” è giunto il momento di sfoderare una forza senza precedenti!

MITICO 272

CHILDREN OF THE WHALES 15

di Abi Umeda

14,5×21, B, 160 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Il dio della morte Orca ha attaccato più volte la Balena di Fango allo scopo di spingere l’umanità verso gli infiniti mondi paralleli che i sentimenti delle persone di cui è colmo il nous avrebbero iniziato a generare. Come risponderanno Chakuro e Lykos alle parole di chi promette un futuro fatto solo di sensazioni felici? Il decisivo scontro dialettico che determinerà il destino della Balena di Fango e dei suoi abitanti sta per giungere al culmine!

