Planet Manga, nuove uscite e ristampe del 17 Settembre 2020

A seguire, dal sito web ufficiale di Panini Comics, le nuove uscite e le ristampe Planet Manga in arrivo la settimana del 17 Settembre 2020 in edicola e fumetteria.

Novità

Seraph of the End 20

di Takaya Kagami, Yamato Yamamoto

€ 4,90

Venti di guerra si levano minacciosi a Shibuya. Il culto Hyakuya attacca l’Esercito Demoniaco Imperiale del Giappone, ed è infine guerra tra umani e vampiri. Intanto, Saito è finalmente faccia a faccia con il progenitore, mentre Guren, spinto da Mahiru, compie una scelta estrema…

Black Clover – Quartet Knights 3

di Yuki Tabata, Yumiya Tashiro, Bandai Namco Entertainment

€ 4,90

TERZO NUMERO PER LO SPIN-OFF DEL BEST SELLER BLACK CLOVER.

I Cavalieri Magici devono impedire che Karna e l’Occhio magico della notte bianca distruggano le stele custodite nei vari dungeon. A ovest Yami e compagni si trovano davanti Vetto della disperazione, mentre a nord l’Alba Dorata fa i conti con lo strano comportamento di Yuno e Klaus…

Banana Fish 7 di 10

di Akimi Yoshida

€ 18,00

C’È UN SOLO MODO DI AMMANSIRE UNA BESTIA SELVATICA COME ASH LYNX. COLPIRLO NELL’UNICO PUNTO DEBOLE.

La strategia di Yue-Lung, il boss della famiglia Lee, è una combinazione perfetta di intelligenza, ossessione e crudeltà. Dopo tanti scontri e tribolazioni, per la lince è arrivato infine il momento di arrendersi?

Dororo e Hyakkimaru – La Leggenda 1

di Satoshi Shiki, Osamu Tezuka

€ 7,00

IL REMAKE DELLA SERIE CREATA DAL “DIO DEI MANGA” OSAMU TEZUKA.

La leggenda di Hyakkimaru e dello scaltro Dororo rivive nel nuovo adattamento di Satoshi Shiki (L’attacco dei giganti — Before the Fall). Per assecondare le proprie ambizioni, un samurai concede a 48 demoni altrettante parti del corpo del figlio nascituro… che sopravvivrà alle menomazioni e dichiarerà guerra ai suoi aguzzini.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO.

Gleipnir 7

di Sun Takeda

€ 7,00

UN POTERE AL DI LÀ DI OGNI IMMAGINAZIONE.

Kaito ha già trovato cento monete. Quale futuro immagina? Che tipo di mondo vuole creare? Proviamo a scoprire qualcosa di più sui ricordi cancellati di Shuichi, collegati alla tragedia del protagonista. Il disastro, per Shuichi e Claire, è alle porte…

IL MANGA DA CUI E’ TRATTO L’ANIME SU VVVVID.

Giant Killing 46

di Masaya Tsunamoto, Tsujitomo

€ 5,50

Prima le importantissime convocazioni del commissario tecnico Blanc sveleranno chi giocherà la Coppa d’Asia. Poi, una fondamentale partita dell’ETU che, quarta in classifica, affronta lo Shimizu Impulse, seconda e con appena due punti in più! Una vittoria la porterebbe a un passo dal titolo, con cinque partite alla fine del campionato!

Ragna Crimson 3

di Daiki Kobayashi

€ 7,50

TRA LE VIE DI UNA GRANDE CITTÀ SI POSSONO FARE INCONTRI PERICOLOSI… Determinato a uccidere Altemacia, Ragna arriva nella capitale reale. Al suo fianco troviamo Crimson, il quale, al fine di elaborare una strategia vincente, intende riunirsi ai suoi più potenti servitori, Golem e Chimera…

Ristampe

Beastars 10

1ª ristampa

€ 7,50

Berserk Collection serie nera 19

3ª ristampa

€ 5,50

Dorohedoro 17

1ª ristampa

€ 7,00

Dorohedoro 20

1ª ristampa

€ 7,00

Dorohedoro 5

2ª ristampa

€ 7,00

Ao Haru Ride – A un passo da te 6

3ª ristampa

€ 4,90

One-Punch Man 12

1ª ristampa

€ 4,90

L’Attacco dei Giganti – Lost Girls 1

2ª ristampa

€ 4,90

