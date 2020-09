Le uscite DC di dicembre 2020 ci hanno svelato i dettagli sull’evento Endless Winter, con alcune sorprese inaspettate.

L’evento, che durerà cinque settimane, vedrà la Justice League contro un nuovo cattivo a base di freddo chiamato Frost King che ha preso l’ex sito della Fortezza della solitudine di Superman. Nella serie vedremo anche un prototipo della Justice League di 1000 anni prima, la cui prima battaglia con il villain ha portato al suo ritorno nei tempi moderni.

“1000 anni fa, un gruppo eterogeneo di eroi – Hippolyta, Black Adam, Swamp Thing e Viking Prince – si unirono per impedire che il mondo si congelasse per mano di Frost King, un dio nordico esiliato con la capacità di controllare l’intero ecosistema”, si legge in un comunicato stampa, “Gli eroi hanno trionfato, ma la vittoria è arrivata a un prezzo terribile, fino ad ora tenuto segreto”.

L’evento si svolgerà su nove numeri, tra cui le serie Justice League, The Flash, Aquaman e Justice League Dark. Tutti i numeri saranno scritti da Andy Lanning e Ron Marz.

“Giocare con un cast così eccezionale di fantastici supereroi è come l’erba gatta per me”, dice Lanning. “Dalla Justice League ai Teen Titans, da Aquaman a Black Adam e, probabilmente, il mio preferito, Justice League Dark, ci sono così tanti momenti per dimostrare che c’è qualcosa per tutti”.

Ecco il crono-programma delle pubblicazioni:

Capitolo 1 – Justice League: Endless Winter #1 (1 dicembre)

Howard Porter disegnerà questo numero iniziale, con copertine di Mikel Janin e Daniel Warren Johnson.

“L’evento crossover della stagione inizia qui! La Justice League affronta una tempesta globale a livello di estinzione che si sta preparando nell’ex sito della Fortezza della Solitudine”, si legge nella descrizione della DC. “Entra in gioco Frost King, un mostro pazzo di potere con un esercito al suo comando! Quale mistero devastante giace nel suo passato? E come si lega alla regina Ippolita, Swamp Thing, Viking Prince e al loro riluttante alleato, Black Adam? Le sequenze temporali riveleranno ulteriori indizi e segreti in ogni capitolo di questo racconto!”

Capitolo 2 – The Flash #767 (8 dicembre)

Clayton Henry disegnerà questo numero, così come la copertina. Hicham Habchi ha disegnato una variant.

“Mentre gli eroi del mondo si affrettano a fermare le gelide condizioni che dilagano, The Fastest Man Alive accelera direttamente verso Black Adam”, si legge nella sinossi. “Con il pianeta che perde la speranza, Flash e il sovrano di Kahndaq devono trovare un modo per lavorare insieme, mentre una storia dal passato di Black Adam rivela la sua connessione con la minaccia che ora ritorna per porre fine al mondo con ghiaccio gelido e gelo spaventoso”.

Capitolo 3 – Superman: Endless Winter Special #1 (8 dicembre)

Phil Hester e Ande Parks disegnano questo one-shot, con copertine di Francis Manapul e Rafael Grassetti.

“Superman si trova al centro di un’epica battaglia mentre le orde di mostri di ghiaccio prendono vita”, si legge nella descrizione DC. “Questo assalto congelato è troppo per l’Uomo d’Acciaio, o può fermarlo prima che si scateni nelle gelide terre desolate che il mondo sta diventando e raggiunga la civiltà? La risposta a questa domanda viene da una fonte improbabile vicina alle radici di Clark Kent!”



Capitolo 4 – Aquaman #66 (15 dicembre)

Miguel Mendonça, Mike McKone e Dima Ivanov si occuperanno del numero.

“I gelidi viticci della morsa globale di Frost King si estendono fino al fondo dei Sette Mari! Riusciranno Arthur e Mera a convincere un feroce collettivo di Troll del Fuoco a emergere dal nucleo della Terra per salvare Atlantide dalla sua prigionia congelata? E nel nostro sguardo al passato, l’improbabile squadra di eroi ottiene più di quanto si aspettasse quando affronta per la prima volta Frost King!”



Capitolo 5 – Justice League #58 (15 dicembre)

LXermanico disegna il numero tie-in di ‘Endless Winter’, con copertine di Manapul e Jen Bartel.

“In questo numero, la Justice League è sparpagliata per il globo innevato, cercando di allontanare un destino congelato per il mondo, lasciando la Lanterna Verde John Stewart da solo”, si legge nella descrizione di questo numero. “Nella Sala di Giustizia, inizia a raccogliere gli indizi che potrebbero aiutare a ribaltare la marea gelida che minaccia di travolgerli tutti. Ma poi arriva un visitatore inaspettato: Frost King in persona! In passato, tuttavia, la regina Ippolita, Swamp Thing e Viking Prince sono stati testimoni di una decisione terribile presa da Black Adam, che li perseguiterà per sempre”.



Capitolo 6 – Teen Titans: Endless Winter Special #1 (15 dicembre)

Questo numero sarà disegnato da Jesus Merino, con copertine di Bernard Chang e Simone Di Meo.

“Crush, Roundhouse, Kid Flash e Red Arrow creano una alleanza con i nuovi partner dell’originale New Teen Titans: Donna Troy e Beast Boy?” si legge nella descrizione di DC. “I limiti di tutti saranno messi alla prova mentre affrontano le sfide dello shopping natalizio a Manhattan! E poi, la città viene sepolta nella neve! Quando scoprono un adolescente i cui poteri sono innescati dal freddo estremo, il team deve decidere se questo nuovo arrivo è un futuro eroe o cattivo. E in passato, Black Adam combatte contro Frost King con conseguenze devastanti”.



Capitolo 7 – Justice League Dark #29 (22 dicembre)

Amancay Nahuelpan disegnerà questo tie-in di “Endless Winter”, con copertine di Kyle Hotz e Gleb Melnikov.

“Il passato è la chiave per sopravvivere all’Endless Winter, poiché la Justice League Dark cerca di far risorgere sia Swamp Thing che lo spirito di Viking Prince. La regina Ippolita rivela un segreto scioccante a Wonder Woman mentre il passato e il presente si scontrano. Segreti sepolti vengono portati alla luce mentre Justice League e Justice League Dark devono unirsi con il destino del mondo in bilico”.



Capitolo 8 – Black Adam: Endless Winter Special #1 (22 dicembre)

L’artista Brandon Peterson disegnerà questo speciale di Black Adam, con la copertina di Dale Eaglesham insieme a Bosslogic, che ha disegnato i concept art per il prossimo film di Black Adam.

“Cercando di rafforzare la sua nazione nel mondo, Black Adam arriva a Gotham City chiedendo un’azione per porre fine alla minaccia che causa un inverno senza fine in tutto il mondo”, si legge nella descrizione DC. “Ma Black Adam non sta dicendo tutto ai leader mondiali, soprattutto che ha affrontato il misterioso Frost King prima e abbia vinto. Scopri cosa nasconde Adam nel penultimo capitolo di ‘Endless Winter'”.



Capitolo 9 – Justice League: Endless Winter #2 (29 dicembre)

E per il finale torna Howard Porter – con Carmine Di Giandomenico – a disegnare questo numero. Mikel Janin e Daniel Warren Johnson disegnano le copertine.

“Con la rivelazione dell’origine di Frost King, la Justice League deve combattere gli errori del passato e il congelamento globale che ora minaccia l’intera popolazione”, si legge nella descrizione DC. “Questo numero è pieno di personaggi e azione mentre Superman combatte Black Adam e Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Green Lantern, Ippolita e Swamp Thing affrontano Frost King e il suo mostruoso esercito! Tutto il mondo sta guardando e la Justice League deve fare una scelta”.

Inoltre, tutti i numeri tranne Superman: Endless Winter Special avranno una back-up story di Lanning, Marz e l’artista Marco Santucci.

