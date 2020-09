Blind Fate: Edo no Yami è il nuovo progetto degli sviluppatori di HyperParasite, di cui potete trovare qui la mia recensione, è attualmente in fase di sviluppo.

In Blind Fate: Edo no Yami vestirai i panni del samurai Yami, eroe di un Giappone distopico in un nuovo periodo Edo.

In questo mondo crudele ti potrai fidare solo della tua Katana ben affilata e di un potente Cannone a braccio: una combinazione mortale in grado di sopraffare ogni nemico. Vivente e non.

Cieco e privato della sua umanità, Yami è indissolubilmente legato e leale allo Shogun e vive per annientare i nemici del suo signore, fino al giorno in cui scopre l’insospettabile verità che si cela dietro i confini della realtà visibile.

Immergiti all’interno dello sbalorditivo, spaventoso e maestoso mondo di una grottesca megalopoli giapponese. Grattacieli abbandonati, nobili samurai, sentinelle armate di laser, robot assassini e inquietanti creature del folklore giapponese coesistono insieme in questo bizzarro universo post-apocalittico!

Feature principali

La via del Samurai

Yami è un samurai cacciatore di demoni. Seguendo la via onorevole del guerriero, è suo dovere non solo distruggere i nemici dello Shogunato, ma anche proteggere i civili da abomini robotici assetati di sangue.

Ombre sfuggenti

Una lotta per la sopravvivenza continua: impara a individuare il pericolo usando suoni, vibrazioni e sorgenti di calore. Presta attenzione ai tuoi sensori e colpisci i tuoi nemici quando meno se lo aspettano!

Combinazioni di armi

La lama sottile della tua katana e il pesante braccio-cannone si completano l’un l’altro in combattimento: alterna fendenti fulminei alla potenza di fuoco per distruggere qualsiasi cosa si pari davanti al tuo cammino.

Lo sviluppatore

Troglobytes Games è uno studio indipendente con sede a Barcellona fondato nel 2015 da veterani dell’industria e promettenti giovani sviluppatori. I progetti più degni di nota del team includono HyperParasite e Blind Fate: Edo no Yami. Il progetto di debutto dello studio, HyperParasite, è uno shooter/beat ‘em up mozzafiato, ambientato nella incredibile decade degli anni ’80, che ha ricevuto ottimi consensi sia dai giocatori che dalla critica.

Il publisher

101XP è un publisher e sviluppatore internazionale di giochi online con una piattaforma innovativa disponibile sul mercato europeo, russo e americano. Oltre a questo, pubblica gioca sulle più grandi piattaforme internazionali come Facebook, Steam, Google Play e App Store.

Blind Fate: Edo no Yami è attualmente in sviluppo e l’uscita è prevista per PC, Switch, PlayStation, Xbox nel corso del 2021.