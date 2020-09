Il primo trailer di Console Wars, il documentario in uscita che narrerà la guerra tra Nintendo e Sega negli anni ’90, è finalmente tra noi. Il film, originariamente annunciato nel 2014, è prodotto da Seth Rogen ed Evan Goldberg, meglio conosciuti per le loro commedie.

Tuttavia, la coppia era anche a capo di una serie di progetti televisivi, come Preacher, Future Man e The Boys, sotto la loro società di produzione Point Gray. Il documentario è basato su Console Wars: Sega, Nintendo and the Battle that Defined a Generation di Blake Harris.

Il libro parlava della rivalità che si è sviluppata tra Nintendo, che aveva dominato i giochi per una generazione, e Sega, i nuovi nel settore dei giochi negli anni ’90. Come suggerisce il titolo, scoppiò una guerra tra le due società per il predominio sul mercato delle console domestiche, che all’epoca era sul punto di esplodere.

Super Nintendo Entertainment System (SNES) e Sega Mega Drive combattevano testa a testa, con entrambe le società che cercavano di conquistare una fetta di mercato. I fan dei videogiochi conosceranno fin troppo bene le prime guerre delle console (ne abbiamo parlato anche noi), qualcosa che accade ancora oggi, anche se i giocatori sono cambiati.

Ora, CBS All Access ha mostrato il primo trailer e poster per il documentario, mostrando l’impressionante numero di intervistati per il progetto. Il film dà uno sguardo completo a come Sega ha utilizzato Sonic The Hedgehog per ottenere un punto d’appoggio nel mercato, a lungo dominato da Nintendo. Verrà reso disponibile su CBS All Access, il servizio di streaming della rete, il 23 settembre. Il poster che lo accompagna è un bellissimo esempio di arte ispirato al retrogaming.

La storia dirà che Sega ha vinto la battaglia negli USA, mentre Nintendo è riuscita a dominare incontrastata il Giappone, anche se alla fine entrambe dovettero fare i conti con Sony.

