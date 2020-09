Thor: quanto resterà Chris Hemsworth nel MCU?

Gli eventi di Avengers: Endgame sono serviti come degna conclusione per molti attori dell’universo cinematografico Marvel, come gli interpreti di Captain America e Iron Man. Ma il viaggio del Dio del Tuono continua e avrà un quarto film da protagonista assoluto con l’uscita di Thor: Love & Thunder.

Anche se il film è stato posticipato, la star della serie Chris Hemsworth ha voluto accontentare i fan e ha detto che rimarrà per almeno un altro film con i Marvel Studios; ma dopo? Secondo l’attore, sembra che Odinson sia qui per rimanere nel MCU.

Le parole dell’attore

Durante un’intervista con Elle Man in Polonia, Hemsworth ha confermato che continuerà a interpretare Thor:

“Non vado in pensionamento”, ha detto Hemsworth. “Thor è troppo giovane per questo. Ho solo 1500 anni! Non è sicuramente il film con cui dico addio a questo marchio. Almeno lo spero”.

I fan della Marvel saranno probabilmente sollevati di sapere che uno dei padri fondatori del MCU rimarrà per inaugurare una nuova era di eroi dopo Avengers: Endgame. E Hemsworth sembra sinceramente entusiasta, soprattutto se continuerà a lavorare con Taika Waititi.

“Dopo aver letto la sceneggiatura, posso dire di essere molto emozionato. Di sicuro ci sarà molto amore e un sacco di fulmini in questa produzione”, ha aggiunto Hemsworth. “Sono contento che dopo tutto quello che è successo in Avengers: Endgame, faccio ancora parte dell’Universo Marvel e possiamo continuare la storia di Thor. Ovviamente, non posso dirti nulla sulla trama, ma, per soddisfare la curiosità, dirò che mi sono divertito molto di più a leggere la sceneggiatura che in Thor: Ragnarok, e questo prova qualcosa, perché questo film è stato geniale”.

A causa dei problemi di produzione dei primi due film di Thor sembrava che Hemsworth fosse pronto a lasciarsi alle spalle questo capitolo della vita dopo essere apparso in Avengers: Age of Ultron. Ma il tono e l’umorismo di Thor: Ragnarok sembrano aver ringiovanito l’attore, e ora i fan possono aspettarsi ancora più apparizioni del celebre dio nordico.

Rivivete il capitolo più amato dall’attore Thor Ragnarok