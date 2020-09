Xbox Series V: esiste una terza versione della console?

Questa settimana Microsoft ha rivelato finalmente Xbox Series S, una console complementare a Xbox Series X che uscirà anche essa il 10 novembre, ma costerà 299,99 euro anziché 499,99. Detto questo, una nuova “fuga di notizie” suggerisce che Microsoft ha un’altra console pronta al debutto che non ha ancora rivelato, chiamata Xbox Series V, che potrebbe essere la cosiddetta “Xbox Edinburgh”.

La fuga di notizie è in realtà solo uno screengrab di una presunta immagine promozionale che mostra la console accanto a Xbox Series X e Xbox Series S. A giudicare dal suo posizionamento nell’immagine, sarà un modello intermedio.

In altre parole, più potente e costoso dell’Xbox Series S, ma più economico e meno potente dell’Xbox Series X. Se sarà così, il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai $ 400, il prezzo che si vocifera per la versione digitale di PS5.

Da un punto di vista estetico, sembra semplicemente una versione più piccola e più sottile di Xbox Series X. Inoltre, non sembra esserci un’unità disco, quindi potrebbe essere la risposta di Xbox alla PS5 completamente digitale.

Con la data di uscita di Xbox Series X, Microsoft sembra pronta a sfruttare la corsa del Black Friday e del Cyber ​​Monday in Nord America, il suo più grande mercato. Per ora, resta da vedere quanto Microsoft si concentrerà sulla penetrazione nei mercati europei e asiatici al momento del lancio. In quest’ultimo Xbox non ha mai avuto molto successo. In Europa, invece, PlayStation l’ha fatta da padrona, sebbene Xbox abbia avuto successo nel Regno Unito.

Ora comunque sappiamo che Microsoft ha invece deciso per un prezzo molto inferiore a quanto preventivato, con somma gioia dei videogiocatori, che avranno la possibilità di avere la console senza aspettare un primo abbassamento del prezzo da parte della casa USA.

Vi ricordiamo comunque che per quanto riguarda Xbox Series V non ci sono conferme ufficiali.

