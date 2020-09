Batman Beyond: DC ha chiuso la serie

Come indicato già da Jim Lee, DC continua a tagliare i suoi titoli. Sotto la scure del boia è purtroppo finito Batman Beyond, che terminerà la pubblicazione con il suo cinquantesimo numero a dicembre.

Si tratta della sesta serie dedicata al mondo di Batman Beyond da quando questa sequenza temporale (e questi personaggi) è stata creata nella serie animata 1999-2001 con il medesimo titolo.

“Il finale dell’iconica run di Dan Jurgens su Batman Beyond vede Terry McGinnis accusato di crimini che non ha commesso!”, recita la sinossid el numero. “Quando uno dei suoi più grandi furfanti, il formidabile Inque, si atteggia a Batman e provoca il caos intorno a Gotham City, Wonder Woman si troverà ad affrontare Batman Beyond. Terry sarà in grado di convincerla che è innocente o si ritroverà nemico di uno dei più grandi eroi del DC Universe? L’epica conclusione della serie è qui! ”

Lo scrittore Dan Jurgens e l’artista Sean Chen (con l’inchiostratore Sean Parsons) chiuderanno la serie, con una copertina di Dan Mora e una variant di Francis Manapul.

Batman Beyond è anche il sesto titolo cancellato, unendosi a Teen Titans, Young Justice, Suicide Squad, Hawkman e John Constantine: Hellblazer.

Batman Beyond

Batman of the Future (Batman Beyond) è una serie televisiva animata di Warner Bros. Television creata da Bruce Timm, Paul Dini e Alan Burnett. Andata in onda per la prima volta nel 1999 su Kids’ WB, l’ultimo episodio è stato trasmesso nel 2001.

Dopo tre stagioni e un film, la serie è cancellata e sostituita da Justice League. In italiano la serie è stata trasmessa dal 2001 al 2004 su Italia 1, con repliche su Boing e Cartoon Network.

È ambientata cronologicamente nel futuro del DC Animated Universe, ed è la continuazione delle serie animate su Batman dopo Batman (1992-1995) e Batman – Cavaliere della notte (1997-1999).

La serie diede vita a un film realizzato per l’home video, Batman of the Future: Il ritorno del Joker, e allo spin-off The Zeta Project. Quarant’anni dopo gli eventi di Cavaliere della notte, il giovane Terry McGinnis veste i panni del nuovo difensore di Gotham, sotto la supervisione di Bruce Wayne, il Batman originale, che gli farà da mentore e da guida.

