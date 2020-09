L’Attacco dei Giganti: il nuovo sogno di Armin

Armin ha sentimenti contrastanti e non sa ancora cosa fare nella faccenda folle di Eren, ma, insoddisfatto della brutta piega presa dopo aver scoperto il mondo al di là delle mura, Armin ha iniziato a coltivare dentro sè un nuovo sogno.

ATTENZIONE: LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER!

Mentre procede a ritmi serrati la cruenta battaglia tra i componenti dell’Armata Ricognitiva per fermare il macabro piano di Eren di eradicare qualunque essere vivente che non possiede sangue eldiano con il potere della marcia dei Giganti e del Gigante Fondatore, colui che sta ricoprendo un ruolo determinante per fermarlo è proprio il suo migliore amico: Armin.

Abbiamo visto che il possessore del Gigante Colossale è divenuto il nuovo Comandate dell’Armata Ricognitiva e ora più che mai deve sfornare strategie di difesa e attacco esemplari al fine di salvare l’umanità e, eventualmente, riportare Eren a casa e ancora in vita.

Disilluso, ma speranzoso in qualcosa di buono

Parlando con Annie, il Gigante Femminile con la quale sembra provare qualcosa di più forte di un’amicizia, Armin dichiara di considerarsi un mostro poichè ha ucciso gente innocente, oltre che soldati e non solo perchè è il portatore di un Gigante.

Ricordando i giorni in cui egli e Eren erano desiderosi di vedere il mondo esterno, Armin adesso, un po’ per remissione e un po’ per una speranza incrollabile, sogna di scoprire un mondo nuovo che ancora deve incontrare. Un mondo che va al di là di Eldia e Marley.

Armin però non dichiara cosa si aspetta da questo ulteriore mondo, poichè non vuole nuovamente illudersi di trovare del bello in un posto che nella sostanza è peggiore del precedente.

Il nuovo Comandante spera che ci sia qualcosa ancora da esplorare e che, infine, non si tratti di un altro campo di battaglia tra l’umanità e i Giganti.