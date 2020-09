One Piece: un Marine chiede alleanza a Rufy

Colpo di scena in One Piece 990.

Rufy non è soltanto in grado di saper affrontare i suoi nemici o fare cose spettacolari attraverso il potere del Frutto del Diavolo Gom Gom, egli, in più, possiede una forza che la si può sviluppare solo nascendo: stringere alleanze.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Il vero potere di Rufy

Nel corso dei 23 anni di One Piece, il manga di Eiichiro Oda, Rufy ha stretto alleanze e amicizie in lungo e in largo, ma adesso le cose stanno cambiando dal momento che, ormai famoso, sono altre personalità a chiedere supporto all’aspirante Re dei Pirati.

Dopo le lusinghe del figlio di Kaido – Yamato, colui che adesso chiede supporto a Rufy altri non è che un Marine, X-Drake.

E’ risaputo che Drake sia un contrammiraglio della Marina e capitano di SWORD e nel frattempo, sotto copertura, è il capitano della sua ciurma e componente dei Pirati delle Cento Bestie e dei Sei Guerrieri Volanti al cospetto dell’Imperatore Kaido.

Il nemico del mio nemico è mio amico

Nella saga del Paese di Wano colui che bisogna affossare è proprio Kaido e nel recente capitolo di One Piece, il 990, gli sgherri dell’Imperatore hanno smascherato la copertura di Drake e le sue intenzioni, finendo desiderare la sua morte per mano di Who’s Who, Basil Hawkis e Queen.

Sentendosi mancare il terreno sotto i piedi, Drake fugge dai suoi nemici e in preda alla disperazione ripone le sue speranze su un’alleanza con Rufy dal momento che in passato è stato proprio il suo lontano amico, nonchè Marine, – Kobi – a parlargli della grande personalità che possiede il figlio di Dragon.

Il capitolo si conclude con Drake che chiede a Rufy di combattere assieme questa guerra dichiarando che egli rappresenta la fazione solitaria poichè, al momento, è l’unico a rappresentare le veci della Marina.

Rufy è sorpreso della richiesta, ma molto presto apprenderemo la sua risposta.

Dove leggere quanto descritto

Gli eventi descritti sono narrati nel capitolo 990 di One Piece disponibile per la lettura legale, gratuita e inglese su MANGA Plus.