L’Allegro Chirurgo in edicola con Oggi e Gazzetta dello Sport

Come sapete, i giochi in scatola più divertenti di sempre sono arrivati per la prima volta in edicola nel loro formato originale grazie a Hasbro, La Gazzetta dello Sport e Oggi.

Monopoly, Taboo, Twister, l’Allegro Chirurgo e tutti i giochi da tavolo più amati, in una collana inedita. Per un’estate all’insegna del divertimento!

Ecco il piano dell’opera con le relative date di uscita, così che possiate trovare il vostro gioco preferito:

Forza 4 – 04/08/2020

Monopoly classico – 11/08/2020

Twister – 18/08/2020

Indovina chi? – 25/08/2020

Cluedo classico – 01/09/2020

Taboo – 08/09/2020

L’allegro chirurgo – 15/09/2020

Il gioco della vita – 22/09/2020

Mangia Ippo – 29/09/2020

Cranium – 06/10/2020

Indomimando – 13/10/2020

Monopoly Edizione Imbroglio – 20/10/2020

Questa settimana tocca a L’allegro chirurgo, uno dei giochi in scatola più famosi di sempre. Il prezzo è di € 19,99.

L’Allegro Chirurgo

L’allegro chirurgo è la versione italiana del gioco da tavolo Operation, commercializzato da Milton Bradley a partire dal 1965, anno in cui il gioco fu ideato. La produzione del gioco è passata alla Hasbro quando questa ha acquisito la Milton Bradley.

Nel 1964, John Spinello era ancora uno studente e durante una visita al Luna Park rimase affascinato da un gioco detto “Wire Loop” che consiste nel far muovere un anello metallico attraverso un percorso nel quale è presente un filo elettrificato. L’obiettivo è far arrivare l’anello alla fine del percorso senza farlo toccare con il filo, in caso di sconfitta si sarebbe sentito un suono.

Fu così che Spinello decise di crearne una sua versione creandone un prototipo, una scatola metallica ed un bastoncino per completare il percorso.

Spinello decise di presentare il prototipo a Marvin Glass, un designer di giocattoli, che entusiasta cquistò tutti i diritti sul progetto a soli 500 dollari ed una promessa di lavoro per Spinello.

I diritti del gioco sono poi stati venduti alla società statunitense di giochi da tavolo Milton Bradley che ebbe l’idea di ambientarlo durante un’operazione chirurgica. Fu così che nel 1965, un anno dopo dall’idea di Spinello, MB ne produsse la primissima versione.

