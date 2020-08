Seven Deadly Sins – Stagione 4, il mese di uscita

Come sappiamo il mese di uscita di Nanatsu no Taizai – The Seven Deadly Sins: Fundo no Shinpan ha subito uno slittamento a causa della pandemia di coronavirus.

Inizialmente fissato per questo Ottobre, dunque, il mese di uscita della quarta stagione di The Seven Deadly Sins dovrebbe passare a Gennaio 2021.

Restiamo in attese di conferme da canali ufficiali.

Nakaba Suzuki ha lanciato The Seven Deadly Sins su Weekly Shonen Magazine nel 2012 e lo ha concluso il 25 Marzo 2020.

Il manga si compone di 364 capitoli per un totale di 41 volumi; un capitolo speciale è in arrivo.

In Italia esce per Edizioni Star Comics:

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo, tuttavia, la principessa Elizabeth, convinta della loro innocenza, si mette sulle loro tracce per reclutarli contro l’ordine dei Cavalieri Sacri, rivelatosi un crudele nemico del popolo…

La trasposizione animata del manga ha debuttato nel 2014 e comprende tre stagioni (24 episodi l’una), lo special in quattro parti I segni della Guerra Santa, il film animato Prisoners of the Sky e due OVA.

In Italia Netflix ha già in catalogo le prime due stagioni, lo special e il film animato.

L’arrivo della terza stagione è imminente.

