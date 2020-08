Real, la data di uscita del capitolo 90

La serie del maestro Inoue esce in Italia per Planet Manga.

Stando all’attendibile Manga Mogura, il capitolo 90 della serie manga Real di Takehiko Inoue uscirà a breve.

I lettori, infatti, dovrebbero poter leggere il capitolo 90 di Real il 20 Agosto sul numero 38 della rivista Weekly Young Jump di Shueisha.

Il capitolo precedente è uscito a Maggio.

Real è in corso di pubblicazione dal 1999 su Young Jump.

La serie si è fermata nel 2014 ed è ripresa il 23 Maggio 2019 con il capitolo 85 uscito sul numero 25 di Weekly Young Jump, seguito dal capitolo 86 pubblicato il 29 Agosto sul numero 39 del settimanale di seinen manga edito da Shueisha.

Al momento la serie conta 14 volumi, l’ultimo dei quali pubblicato in Giappone nel 2014; una edizione digitale, contenente le tavole a colori non incluse nei tankobon, ha debuttato il 28 Novembre 2019.

In Italia l’opera esce per Planet Manga; l’editore modenese ha pubblicato tutti i volumi disponibili in Giappone:

Kiyoharu, Tomomi e Hisanobu sono tre ragazzi dal carattere diverso, ma le cui strade si intrecciano nella sventura e nella voglia di riscatto. Real, acclamato in patria per la profondità dei contenuti e la maestria narrativa, è l’opera più matura e riuscita di Takehiko Inoue, già autore dei best seller Slam Dunk e Vagabond.

Sempre Planet Manga sta pubblicando Vagabond e la nuova edizione di Slam Dunk.

A proposito di Slam Dunk, a Settembre uscirà il nuovo libro di illustrazioni: