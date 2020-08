Yashahime, design e armi delle figlie di Sesshomaru

In Italia InuYasha va in onda su SuperSix.

L’account Twitter ufficiale di Yashahime, il sequel di InuYasha, ha pubblicato i design a colori di Towa e Setsuna ovvero le figlie gemelle di Sesshomaru.

Ecco Towa:

E Setsuna:

Inoltre possiamo dare uno sguardo ravvicinato alle armi che impugneranno le figlie gemelle di Sesshomaru in Yashahime.

La spada Kikujumonji di Towa:

E la lancia Kanemitsu no tomoe di Setsuna:

La storia di Yashahime si apre nel Giappone Feudale, quando le gemelle mezzo demone Towa e Setsuna si separano durante un incendio nei boschi.

Alla disperata ricerca della sorella, Towa finisce in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone dei nostri giorni dove la trovano e crescono Sota Higurashi, fratello di Kagome, e la sua famiglia.

Dieci anni dopo il tunnel si riapre e permette a Towa di riunirsi con Setsuna, che ora lavora come ammazza demoni per Kohaku. Tuttavia Setsuna sembra aver perso ogni ricordo della sorella.

A loro si unisce Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, per un’avventura attraverso le due epoche alla ricerca dei ricordi del passato.

Lo staff vede il ritorno dei membri principali che hanno realizzato la serie tv di Inuyasha: Teruo Sato alla regia, lo studio Sunrise alla produzione, Katsuyuki Sumisawa alla sceneggiatura, Yoshihito Hishinuma al character design e Kaoru Wada alla colonna sonora.

Rumiko Takahashi ha ideato il design originale dei personaggi.

La serie andrà in onda da questo Autunno ogni Sabato alle 17:30 sulle reti televisive giapponese YTV e NTV.

Il manga originale è uscito su Weekly Shonen Sunday dal 1996 al 2008 (56 volumi); una prima serie animata in 167 episodi è andata in onda dal 2000 al 2004, un sequel in 26 episodi, InuYasha The Final Act, è stato trasmesso dal 2009 al 2010.

In Italia InuYasha fa parte del catalogo di Edizioni Star Comics; la serie animata è arrivata grazie a Dynamic Italia prima e Dynit poi e trasmessa da MTV dal 2001.

Al momento va in onda su Ka-Boom! (circuito SuperSix) alle 18:00.

