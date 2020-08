Naruto secondo Whilce Portacio (X-Men, Spawn)

Il 6 Ottobre 2020 Viz Media pubblicherà tre film di Naruto in Blu-ray e per l’occasione ha commissionato una illustrazione esclusiva a Whilce Portacio.

Ecco come ha interpretato i personaggi di Naruto il maestro Portacio, co-fondatore di Image Comics noto per il suo lavoro su serie quali la sua Wetworks, Uncanny X-Men o Spawn:

Il cofanetto raccoglie La Primavera nel Paese della Neve, La Leggenda Della Pietra Di Gelel e I Guardiani Del Regno Della Luna Crescente.

Lo studio Pierrot, già responsabile della serie animata televisiva, ha animato i tre film.

In Italia li ha pubblicati Lucky Red:

La Primavera nel Paese della Neve

di Tensai Okamura (2004)

Naruto e la sua squadra sono in missione per difendere, come guardie del corpo, Yukie, la famosa attrice del film di successo “Le avventure della principessa Gale”. La troupe è impegnata nel girare le ultime scene del film presso la Terra di Neve, quando Yukie scappa dal set. Naruto e i suoi compagni cercano di riportarla indietro ma non sanno che tre ninja della neve sono in agguato… Lo scontro tra guerrieri rivelerà preziose notizie sul passato nascosto di Yukie.

La Leggenda Della Pietra Di Gelel

di Hirotsugu Kawasaki (2005)

Naruto, Shikamaru e Sakura stanno per restituire un furetto che si era perso al suo proprietario. Nessuna missione è stata mai più facile, o almeno così pensano. Quando un giovane cavaliere di nome Temujin li attacca nell’oscurità, i tre si ritrovano a lottare per un tesoro dal potere leggendario, la pietra di Gelel. Temujin vorrebbe prendere il controllo della pietra per realizzare un proprio sogno, mentre Naruto e i suoi vogliono proteggere la pietra e il suo potere dall’avventore…

I Guardiani Del Regno Della Luna Crescente

di Toshiyuki Tsuru (2006)

Naruto, Sakura e Kakashi si alleano con Rock Lee per proteggere il Principe Michiru e suo figlio Hiraku durante il loro viaggio di ritorno al Regno della Luna Crescente. L’avventura comincia quando raggiungono il Paese della Luna e si trovano ad affrontare una rivolta malefica. Riuscira’ Naruto a salvare un regno intero?

