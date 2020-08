Injustice: Tom Taylor scriverà il prequel Year Zero

Tom Taylor ha continuato a lanciare indizi sui social su un nuovo progetto DC Comics. Ma ora è trapelata la verità. DC Comics aveva in programma di annunciare martedì la notizia che il nuovo progetto di Tom Taylor era Injustice Gods Among Us Year Zero.

Con gli artisti Rogê Antônio, Cian Tormey, Rain Beredo e Wes Abbott, si tratta di una storia prequel ambientata decenni prima della serie originale di Injustice, durante il periodo della Justice Society of America.

La serie prequel a fumetti sarà pubblicata digitalmente a 99 centesimi per ciascun numero e i primi tre saranno disponibili martedì, con i primi tre numeri in bundle per una tariffa scontata a $ 2,49 su ComiXology.

Injustice: Year Zero, “Fall of the Old Gods”, vedrà la Justice League scoprire come i loro predecessori negli anni Quaranta hanno combattuto di nascosto durante la Seconda Guerra Mondiale per abbattere un tiranno. Quindi quando il Joker trova un modo per controllare gli eroi, usa ciò per sabotare la Justice League – e la JSA – dall’interno.

Julian Totino Tedesco è l’artista di copertina della serie.

Injustice: la serie prequel di Tom Taylor

Injustice: Gods Among Us è una serie a fumetti che funge da prequel del videogioco di combattimento Injustice: Gods Among Us. La serie si svolge in una realtà alternativa, in cui Superman crea una tirannia dopo la morte della sua famiglia per mano del Joker. E stabilisce un regime totalitario su Terra Uno. In risposta, Batman forma un’insurrezione per combattere contro il regime.

La serie Injustice è stata scritta da Tom Taylor e Brian Buccellato e illustrata da numerosi artisti, tra cui Jheremy Raapack, Mike S. Miller, Bruno Redondo, Tom Derenick e altri. La serie è uscita digitalmente per DC Comics da gennaio 2013 a settembre 2016, e in seguito è stata distribuita sotto forma di fumetto fisico e raccolto in edizioni cartonate.

