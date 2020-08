Jean-Claude Van Damme arriva su Netflix con un film

Il celebre attore arriva su Netflix con The Last Mercenary.

La star dei film d’azione torna per una serie di nuovi progetti. Jean-Claude Van Damme sta attualmente girando una commedia d’azione intitolata The Last Mercenary in Francia per Netflix. Il film in lingua francese è diretto da David Charhon su una sceneggiatura scritta da Charhon e Ismael Sy Savane (Lascars).

Van Damme interpreta “un misterioso ex agente dei servizi segreti che deve tornare con urgenza in Francia quando suo figlio è stato falsamente accusato di traffico di armi e di droga da parte del governo, per un errore da parte di un burocrate troppo zelante e un’operazione di mafia”.

La fonte sottolinea che questo per Jean-Claude Van Damme è anche il primo progetto per Netflix. Questa non è la prima volta che l’attore fa una commedia d’azione. Ha realizzato una serie di questo genere per Amazon intitolata Jean-Claude Van Johnson. L’attore ha dichiarato:

“The Last Mercenary è un progetto incredibilmente eccitante e mi permette di partecipare a un nuovo genere. Sono sempre stato un fan di Jean-Paul Belmondo e spero di raccogliere il testimone della commedia d’azione a modo mio. La sceneggiatura di David Charhon riunisce tutti questi elementi in un modo molto efficace: una bella storia con emozioni, molta azione e molto umorismo. Sono anche molto felice di lavorare a fianco di una nuova generazione di talenti come Alban Ivanov, Assa Sylla e Samir Decazza”.

Charhon ha aggiunto:

“Voglio tornare alla grande tradizione dei film d’azione degli anni ’80 e ’90. Quei film di culto che amiamo tutti dove gli eroi erano fuori dall’ordinario, le acrobazie erano tutte più impressionanti e più vere della vita, e tutte punteggiate da umorismo. Solo Jean-Claude potrebbe incarnare questo ineguagliabile periodo d’oro del cinema”.

Speriamo che Jean-Claude Van Damme dia vita ad alcuni progetti pieni di azione e divertimento per Netflix, ispirati ai film d’azione degli anni ’80 e ’90.

Rivedete Street Fighter