Made in Abyss, il manga è vicino alla fine?

In Italia il manga è in corso per J-POP.

Stando ad alcuni rumor il manga Made in Abyss di Akihito Tsukushi starebbe andando verso la fine, sebbene non ci siano ancora informazioni su quando si concluderà.

Secondo indiscrezioni riportate da Ranobe Sugoi (+), infatti, l’arco narrativo in corso di Made in Abyss si concluderà con il volume 10 e da là ci si dirigerà verso la fine.

Restiamo quindi in attesa di notizie ufficiali.

Made in Abyss è in corso dal 20 Ottobre 2012 su Web Comic Gamma di Take Shobo e il volume 9 è disponibile dal 27 Luglio 2020 in Giappone.

In Italia è pubblicato da J-POP (otto volumi al momento):

In un mondo ormai privo di misteri, l”‘Abisso” è l’unico anfratto ancora inesplorato. Un gigantesco pozzo verticale di cui non si conosce la profondità, nascondiglio di strane creature e preziosi cimeli che la civiltà moderna non sa spiegare.

L’enigma rappresentato dall’Abisso affascina la razza umana e molti avventurieri hanno lanciato la loro sfida alla voragine. A loro è stato dato il nome di “cercatori”.

La giovane orfana Riko vive nella città di Orth, costruita sulle fortune dell’Abisso e sogna di diventare una grande cercatrice come la madre. Un giorno, mentre si addestra sul ciglio dell’Abisso, trova un robot straordinariamente simile a un essere umano…

Il manga ha ispirato una serie anime per la tv, due film animati riassuntivi e un film d’animazione sequel; un nuovo progetto animato è in fase di sviluppo.

Possiamo guardare la serie animata in streaming gratuito su VVVVID:

L’Abisso rimane l’ultimo luogo inesplorato del mondo. Si tratta di un enorme sistema di caverne, dalla profondità mai determinata, popolato da reliquie e straordinarie creature. Generazioni di esploratori si sono calati nelle viscere dell’Abisso, ma solo i più coraggiosi hanno preso il nome di “Cave Raiders”. Sul limitare dell’Abisso, sorge il villaggio di Oosu. Qui è cresciuta una piccola orfana di nome Riko, il cui sogno è diventare una grandiosa esploratrice come la mamma scomparsa. Mentre è in una delle sue perlustrazioni, incontra un bambino non del tutto umano…

