One Piece, il manga va verso il finale?

In Italia la serie è in corso per Edizioni Star Comics.

L’anteprima dei contenuti di One Piece Magazine 10 invita i lettori a essere pronti per il finale del manga dei record di Eiichiro Oda.

Nel dettaglio la rivista dichiara: “È tempo di rileggere One Piece e di prepararsi alla saga finale in futuro”.

La rivista uscirà il 4 Settembre e conterrà il primo capitolo del manga, non ci resta quindi che restare in attesa di ulteriori informazioni.

ONE PIECE Magazine Volume 10 Preview (LQ). pic.twitter.com/PomAGRrwFJ — Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) July 31, 2020

Il manga di One Piece è in corso di serializzazione su Weekly Shonen Jump dal 22 Luglio 1997 e al momento si compone di 96 volumi; il volume 97 uscirà il 4 Settembre 2020 nelle librerie del Giappone.

Ha ispirato una serie longeva serie animata, in corso di trasmissione dal 20 Ottobre 1999.

In Italia Edizioni Star Comics sta pubblicando il manga e il numero 95 arriverà a Settembre:

Nel paese di Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi, ma nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…

La serie animata è trasmessa dalle reti Mediaset (ep. 1-578) ed è in corso di diffusione in simulcast su Crunchyroll a partire dalla saga del Paese di Wa (ep. 892); di recente la piattaforma per lo streaming ha reso disponibile anche la saga di East Blue (ep. 1-61):

Monkey D. Rufy vuole diventare il Re dei Pirati, e non si lascerà fermare da niente e da nessuno! La rotta è segnata, le acque insidiose della Rotta Maggiore lo aspettano, e lui non si fermerà finché non avrà trovato il più grande tesoro al mondo, il leggendario One Piece!

Una serie live action è fase di produzione per Netflix.

