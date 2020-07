The New Mutants: nuova sinossi con collegamento con gli X-Men

20th Century Fox ha pubblicato una nuova sinossi per The New Mutants, con maggiori collegamenti al mondo degli X-Men.

“In questo film terrificante e pieno di azione, basato sulla serie a fumetti MARVEL, cinque giovani che mostrano poteri speciali vengono condotti ad un’istituzione segreta, per curarsi dai loro poteri ed evitare i pericoli che questi potrebbero portate.

Nel gruppo troviamo Danielle Moonstar aka Mirage (Blu Hunt), che crea illusioni con le paure degli altri; Rahne Sinclair (Maisie Williams), che si trasforma nel lupo mannaro Wolfsbane; Sam Guthrie (Charlie Heaton), che, come Cannonball, può volare alla velocità di un jet protetta da un campo di forza; Roberto da Costa aka Sunspot (Henry Zaga), che assorbe e incanala l’energia solare; Illyana Rasputin alias Magik (Anya Taylor-Joy). Sorella minore di Colosso, Magik è protetta da un’armatura nata dall’uso della sua stregoneria e brandisce la Spada dell’anima, che amplifica le sue molteplici abilità sovrumane e psichiche.

Invitati dalla dott.ssa Cecilia Reyes (Alice Braga) a condividere le storie dei loro poteri e della loro manifestazione, i cinque “pazienti” arrivano a capire che sono classificati come mutanti, persone storicamente emarginate e temute.

Mentre rivivono le loro storie di origine, i loro ricordi sembrano trasformarsi in realtà terrificanti. Presto metteranno in discussione ciò che è reale e ciò che non lo è, mentre diventa chiaro come l’istituzione non sia ciò che sembra.

La domanda è questa: perché vengono tenuti prigionieri? E chi sta cercando di distruggerli? La tensione e l’orrore crescono in questa corsa da brivido diretta da Josh Boone e co-scritta da Boone e Knate Lee. ”

THE NEW MUTANTS, DOPO LA NUOVA SINOSSI

Il film è basato sull’omonimo fumetto di Bill Sienkiewicz e Chris Claremont e avà degli elementi horror, pur avendo la pellicola un Rating PG-13 in linea con le precedenti produzioni cinematografiche Marvel e degli X-Men.

The New Mutants segue un gruppo di giovani mutanti, trattenuti in una struttura segreta contro il proprio volere a causa delle abilità uniche e particolari di cui essi sono in possesso. Questi ultimi dovranno combattere con il dolore e gli errori del loro passato e allo stesso modo, sopravvivere agli orrori della casa del terrore in cui si trovano.

L’acquisizione della Fox da parte della Disney, il malcontento generale in seguito all’uscita di Dark Phoenix, come anche la stessa sceneggiatura di The New Mutants avevano bloccato l’uscita del film sin dall’inizio, portando a un reshoot di alcune scene della pellicola.

Il film uscirà il 28 agosto, dopo il rinvio causato dal Coronavirus.

