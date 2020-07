Fargo 4: il nuovo teaser trailer

FX ha pubblicato un nuovo teaser trailer per Fargo 4, in attesa di ulteriori notizie circa la data d'arrivo della serie.

FX ha pubblicato un nuovo teaser trailer per Fargo 4, nuova stagione della serie antologica di cui i fan aspettano da tempo i nuovi episodi.

“È il più grande Fargo. L’intensità è eccezionale. Fargo normalmente racconta piccole storie che sfuggono dall’ordinario. Riguardano la gente comune, succede qualcosa, e poi vediamo come personi comuni possano essere malvagie.

Questa stagione è abbastanza diversa. Abbiamo subito dei gangster, quindi iniziamo con persone cattive, e poi tutto si intensifica” le parole dell’attore e produttore esecutivo Chris Rock.

Precedentemente, il produttore esecutivo Warren Littlefield aveva anticipato una città e una data precisa per le ambientazioni delle storie dei prossimi episodi; ulteriori dettagli emersi recentemente confermano che la città sarà Kansas City (Missouri) e l’anno il 1950, in un contesto dove gli italiani vogliono lasciare il Bel Paese per cercare fortuna altrove e gli afroamericani abbandonano il Sud del continente per sfuggire alle leggi Jim Crow.

Entrambe le due comunità tenteranno di farsi strada gestendo sindacati criminali; per evitare guerre e sanguinosi scontri, i capi delle due famiglie decidono di scambiarsi i loro figli più grandi.

Il personaggio di Chris Rock sta dunque crescendo il figlio ricevuto dall’altra famiglia come se fosse suo, ma le cose cambieranno quando morirà il capo della mafia di Kansas City…

Nel cast della quarta stagione Timothy Olyphant (Dick “Deafy” Wickware) Uzo Aduba (Zelmare Roulette), Jessie Buckley (Oraetta Mayflower), Salvatore Esposito (Gaetano Fadda), Andrew Bird (Thurman Smutney), Jeremie Harris (Leon Bittle), Gaetano Bruon (Constant Calamita), Anji White (Dibrell Smutney), Francesco Acquaroli (Ebal Violante).

E poi Emyri Crutchfield (Ethelrida Pearl Smutney), Amber Midthunder (Swanee Capps), Jack Huston (Odis Weff), Jason Schwartzman (Josto Fadda), Ben Whishaw (Rabbi Milligan), Glynn Turman (Doctor Senator), Corey Hendrix (Omie Sparkman), Karen Aldridge (Zelmare Roulette), Kelsey Asbille e newcomer Matthew Elam.

