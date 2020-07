PS5 – Sony annuncia delle TV per la nuova console

Con l’arrivo di PS5 a fine anno, Sony ha annunciato una gamma di TV progettate appositamente per le alte prestazioni e qualità visive della sua nuova console. Appena qualche giorno fa avevamo parlato della nuova feature trapelata di PS5. Nel frattempo di chiarire quanto c’è di vero, diamo uno sguardo alle televisioni pensate da Sony per la sua console.

Le TV infatti avranno una certa rilevanza sulla qualità dell’immagine e chi è interessato ad acquistare PS5 potrebbe ponderare anche di comprare una nuova TV. La Bravia (questo il nome del modello) è stata descritta da Sony come “Ready for PlayStation 5”. I due modelli in questione sono Bravia Z90H e Z8H, la prima di quella che si preannuncia essere una lunga serie. In tal modo Sony riuscirebbe a unire due mercati in cui sono sempre stati importanti attori e unire diverse funzioni multimediali in futuro.

Cos’altro sappiamo sulle TV nuove per PS5?

Passiamo ora alle caratteristiche più prettamente tecniche di queste televisioni. Il nuovo formato HDMI è una delle principali nuove aggiunte, avremo infatti la versione 2.1 che trasferirà molte più informazioni e dettagli. Questo è uno degli aspetti che più influisce sui 120 frame al secondo e alla risoluzione in full 4K. Questo non sarebbe possibile con i normali HDMI.

Le TV Bravia di questo modello consentiranno anche la modalità a bassa latenza che la PS5 attiverà in automatico. Questo consentirà quindi una fluidità senza pari se la console verrà usata in combinazione con queste nuove televisioni. Il modello Z8H, inoltre, sarà più costoso e avrà una risoluzione nativa di 8K e il supporto totale ai 120Hz.

Ricordiamo che Sony non ha ancora parlato di una data ufficiale di lancio ma è verosimile che la console uscirà tra ottobre e novembre. Neanche il prezzo è ancora noto ma riteniamo che non passerà molto prima della rivelazione.

PS4 a 500 GB