Studio Ghibli, le locandine dei film versione live action

Come sappiamo per il suo prossimo film Studio Ghibli utilizzerà l’animazione digitale completamente 3D per la prima volta. E così l’artista spagnolo Guillermo Parrilla Sevilla ha colto l’occasione e ha reinventato in live action i poster di alcuni dei film storici di Studio Ghibli (e non, come Il Castello di Cagliostro).

Eccovele:

Il Castello di Cagliostro

di Hayao Miyazaki

I Racconti di Terramare

di Goro Miyazaki

Porco Rosso

di Hayao Miyazaki

Kiki Consegne a Domicilio

di Hayao Miyazaki

Ponyo sulla Scogliera

di Hayao Miyazaki

La Tomba delle Lucciole

di Isao Takahata

Quando c’era Marnie

di Hiromasa Yonebayashi

Il Castello Errante di Howl

di Hayao Miyazaki

La Città Incantata

di Hayao Miyazaki

Il Castello nel Cielo

di Hayao Miyazaki

Ricordiamo che il prossimo film di Goro Miyazaki adatterà il romanzo Earwig e la strega di Diana Wynne Jones, disponibile in edizione italiana per Salani:

Gli orfanotrofi sono posti orribili. Ma Earwig adora il St. Morwald perché, da quando è stata lasciata ancora in fasce all’ingresso dell’stituto, tutti fanno esattamente quello che vuole. Le cose cambiano il giorno in cui una coppia un po’ inquietante (che si sforza di apparire normale) decide di adottare proprio lei.

Earwig viene così catapultata nella misteriosa abitazione di Bella Yaga e Mandragora, tra stanze segrete, pozioni e libri di magia, e non ci metterà molto a scoprire che la sua nuova ‘mamma’ è una strega, con tutte le conseguenze che ne derivano! Ma grazie alla sua intelligenza e al prezioso aiuto di Thomas, un gatto parlante, Earwig troverà il modo di farsi rispettare. Una piccola storia di grande coraggio, che insegna a non abbattersi mai, nemmeno quando tutto sembra prendere la piega sbagliata.

