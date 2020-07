One Piece, su Italia 2 torna la saga di Enies Lobby

Attraverso Facebook Mediaset Italia 2 ha annunciato la riproposta della saga di Enies Lobby di One Piece.

La saga di Enies Lobby è la nona stagione della serie animata di One Piece e copre gli episodi dal 264 al 336.

La messa in onda partirà il 9 Agosto e proseguirà tutti i giorni alle ore 20:30 con due episodi:

“Fan di One Piece… abbiamo una bella sorpresa per voi!

Rivivremo alcune delle battaglie più belle tra le unità dell’esercito del Governo, i pirati e l’Armata Rivoluzionaria.

Doppio appuntamento, tutti i giorni, alle 20:30, dal 9 agosto!”

In Giappone gli episodi dell’anime di One Piece relativi a Enies Lobby hanno intrattenuto gli spettatori di Fuji TV tra il 2006 e il 2007.

Italia 1 li ha invece trasmessi tra il 2008 e il 2009.

Nel manga originale di One Piece la saga di Enies Lobby ha preso il via con il volume 39 e si è conclusa con il 46.

Possiamo leggerla su albi di Edizioni Star Comics:

“In fuga da Water Seven sulla linea ferroviaria che solca l’oceano in tempesta! Il Puffing Tom corre a più non posso con Nico Robin e i CP9 a bordo, mentre a poche miglia di distanza lo tallonano i nostri eroi sull’incontrollabile Rocketman: direzione, Enies Lobby! Siete pronti per una vera e propria guerra civile?!”

Ricordiamo che Mediaset ha finora doppiato 576 episodi della serie animata di One Piece e al momento non ci sono aggiornamenti sul doppiaggio dei successivi.

Su Crunchyroll è possibile guardare in streaming gli episodi più recenti, a partire dalla saga del paese di Wa, e in contemporanea alla messa in onda in Giappone.

