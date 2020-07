Hyper Scape – annunciata la data d’uscita ufficiale

È ufficiale: Hyper Scape sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC a partire dall’11 agosto. L’ambizioso battle royale di Ubisoft arriverà quindi a breve. Come vi avevamo detto, il gioco sarà disponibile sin dal lancio di PS5 e Xbox Series X. Il gioco sarà ovviamente gratuito e l’open beta sembra essere andata davvero a gonfie vele per aver rivelato la data d’uscita ufficiale così presto!

Sapevamo che Hyper Scape avrebbe debuttato entro la fine dell’estate, ma non immaginavamo così presto. Con la data d’uscita fissata per l’11 agosto, tutti i giocatori potranno finalmente provare con mano il tentativo di Ubisoft di competere con Fortnite e Apex Legends, giusto per citare i due pesi massimi del momento. Quello dei battle royale è infatti un mondo in continua evoluzione e in cui è difficile inserirsi. Tutti, più o meno, hanno provato a dare una loro versione di questo genere.

Hyper Scape apre le danze con la Stagione 1

La stagione 1 inizia quindi proprio l’11 agosto con il lancio di Hyper Scape. La beta terminerà invece il 2 agosto. Finalmente dalla data d’uscita anche i giocatori console potranno giocarci, dato che la prova era stata fino ad ora esclusiva PC. Con il lancio del gioco Ubisoft aggiungerà anche nuove armi, skin, modalità di gioco, battle pass e molto altro, stando al tweet ufficiale.

Dopo la freddezza iniziale dell’annuncio, Hyper Scape è subito divenuto uno dei titoli twitch più popolari in assoluto. Ciò si deve anche alla presentazione di Ubisoft Forward, che avevamo seguito insieme a voi. Nonostante ora sia calato leggermente sulla grande piattaforma di streaming, è lecito pensare che la sua popolarità tornerà alla ribalta al lancio del gioco.

Insomma, manca davvero poco per vedere Hyper Scape sugli schermi di tutti i videogiocatori. Sarà davvero l’alternativa a Fortnite? Riuscirà ad imporsi su questo mercato così competitivo? Lo scopriremo molto presto.

