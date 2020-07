Batman: Ben Affleck non vuole tornare?

Le voci che davano Ben Affleck di nuovo protagonista del DC Extended Universe come Batman sono state ridimensionate.

L’attore ha debuttato per la prima volta come Batman nel 2013 in Batman V Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder. Affleck ha poi fatto un cameo nella Suicide Squad di David Ayer prima di recitare nuovamente in Justice League del 2017.

Ben Affleck avrebbe anche dovuto scrivere, dirigere e recitare in un film solista di Batman. Tuttavia, dopo le recensioni di Batman V Superman e Justice League, ha abbandonato il film su Batman, prima come sceneggiatore-regista, poi come star. The Batman ora è nelle man di Matt Reeves e Robert Pattinson.

Negli ultimi mesi, tuttavia, HBO Max ha annunciato che avrebbe mostrato la tanto attesa Snyder Cut di Justice League, una versione del film del 2017 che rivela la visione originale del regista. Da qui le speculazioni anche sul ritorno di Affleck.

Secondo Mark Hughes di Forbes, però, le voci su uno show televisivo con Affleck come Batman non sono vere. L’attore non ha espresso il desiderio di tornare e non ci sono state trattative ufficiali con Warner Bros. per sviluppare un film o un programma televisivo.

Batman in TV: una storia complicata anche per Ben Affleck

Del resto è ben nota l’avversione di Warner Bros all’utilizzo di Batman sul piccolo schermo. Il nome di Bruce Wayne è stato escluso dall’Arrowverse per anni, Gotham includeva solo una versione giovane di Bruce prima di diventare il supereroe vigilante, e, sebbene sia Titans che Batwoman abbiano visto versioni di Batman, non è stato il personaggio principale.

Tutto ciò ribadisce che Warner Bros. non ha in programma di creare un programma televisivo su Batman, mantenendo quella proprietà sul grande schermo.

Ovviamente anche questi sono rumor, quindi dovremmo attendere notizie ufficiali da Ben Affleck o Warner Bros. sul futuro di Batman sul piccolo schermo.

