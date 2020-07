Le uscite J-POP Manga del 5 Agosto 2020

Il sito web ufficiale della casa editrice ha pubblicato l’elenco delle uscite manga J-POP del 5 Agosto 2020, che includono il primo box di Sword Art Online Progressive e vedono il continuo di DanMachi Light Novel.

Inoltre dal numero 7 The Quintessential Quintuplets diventa mensile.

Uscite J-POP Manga del 5 Agosto 2020

Danmachi – Light Novel 9

di Fujino Omori e S. Yasuda

€ 14,00

Una volta raggiunta una nuova area del dungeon, il Labirinto del Grande Albero, Bell incontra una ragazza drago di nome Weine, che è in grado di parlare la lingua comune. Vedendola tutta sola e minacciata sia dagli umani sia dai mostri, il ragazzo decide di proteggerla, ma…

Demon Tune – Box Voll. 1-4

di Yuuki Kodama

€ 23,60

Wizard City, la città degli stregoni, è un luogo dove tutti possono venire ma dove nessuno è il benvenuto. Coloro che hanno a cuore la vita sanno che è meglio stare lontano da una simile tana di criminali, soprattutto per via della presenza di Boogeyman, il più pericoloso e spietato tra questi. L’incontro fortuito tra la fata Fran e il giovane Koyukimaru, un coraggioso ragazzo versato nelle arti ninja, darà però la luce a un’alleanza leggendaria.

Devilman Saga 11

di Go Nagai

€ 7,50

l nuovo manga scritto e disegnato da Go Nagai, che rilegge il mito senza tempo di Devilman. La vera storia dell’umanità viene alla luce quando lo scienziato Yuki Fudo, al lavoro sull’antica e misteriosa tecnologia delle Demon Armor, scopre che solo un compromesso con la razza dei Demoni può salvare la Terra! I personaggi e i temi che hanno reso grande il primo Devilman, in una nuova emozionante avventura.

La Principessa Zaffiro 3 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

€ 12,00

Ultimo volume della saga originale della Principessa Zaffiro, la pietra miliare che ha ispirato generazioni di lettori e di mangaka, dando il via a un vero e proprio genere. Zaffiro, principessa nata con un cuore di ragazzo e uno di ragazza, vive una doppia vita: eroico principe erede del regno e bella principessa innamorata di un nobile del regno vicino. Tra complotti demoniaci, streghe e angioletti dispettosi, il primo esperimento di Tezuka con il manga per ragazze è ancora oggi una lettura emozionante e irrinunciabile.

Oltre le nuvole – Il luogo promessoci

i Makoto Shinkai e Arata Kano

€ 15,00

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il Giappone si è ritrovato diviso in due: la parte settentrionale e quella meridionale. L’isola di Hokkaido è stata ribattezzata “Ezo” ed è in mano all’Unione, che ha costruito una torre altissima al suo centro. Due studenti delle medie, Hiroki e Takuya, nutrono grande ammirazione per quella torre che si staglia nel territorio nemico, e progettano di costruire un aereo con cui raggiungerla. Hiroki svela il loro piano a Sayuri, la ragazza di cui è innamorato, e i tre giovani si scambiano la promessa di recarsi in quel luogo tutti insieme. Ma un giorno Sayuri scompare all’improvviso, rendendo impossibile mantenere la promessa…

Sword art online. Progressive. Box: 1-4

€ 23,60

Reki Kawahara torna alle origini della sua saga più celebre, reimmaginandone il primo amatissimo arco narrativo, Aincrad, in un reboot. Durante una partita a un gioco di realtà virtuale, la giovane Asuna Yuuki resta intrappolata suo malgrado nel mondo videoludico di Sword Art Online, insieme a migliaia di altri giocatori. Armata delle sue brillanti doti di studentessa, la ragazza dovrà imparare il più in fretta possibile la meccanica del gioco, per riuscire a terminarlo… o la sua permanenza in SAO non avrà mai fine! Con l’aiuto di Kirito, un giocatore navigato che la invita nel suo gruppo di utenti esperti, Asuna lotterà per diventare una campionessa di SAO, per fare ritorno al più presto nel mondo reale!

The Quintessential Quintuplets 7

di Negi Haruba

€ 5,90

Futaro accetta, come lavoro part-time, di dare ripetizioni a cinque gemelle che odiano studiare; il suo compito è far si che il quintetto riesca a diplomarsi senza intoppi. Gli esami di fine quadrimestre sono stati un susseguirsi di imprevisti e, dopo essersi reso conto dell’inadeguatezza delle proprie capacità, Futaro decide di ritirarsi dal proprio ruolo di insegnante ma, quando vede che le gemelle sono pronte persino a scappare di casa pur di poter fare lezione con lui, ritorna sui propri passi…

Hellsing 1 New Edition

di Kohta Hirano

€15,00

Londra. Un’antica casata nobiliare combatte contro i vampiri da generazioni: si tratta dell’agenzia segreta Hellsing, comandata da Lady Integra Farburke Wingates Hellsing. Integra, succeduta al padre dopo la sua morte, stipula un patto di sangue con il vampiro Alucard e lo induce a battersi contro le tremende forze occulte che minacciano il pianeta. Tutto questo è Hellsing, uno dei manga horror più celebri.

