Call of Duty Warzone – la guerra ai cheater continua

Alcuni giorni fa, vi avevamo parlato del logo di Call of Duty Black Ops Cold War. Oggi torniamo su Call of Duty perché Infinity Ward ha annunciato su twitter delle nuove linee guida nella sua lotta contro i cheater. Call of Duty Warzone è diventato molto velocemente uno dei più famosi e partecipati battle royale free-to-play sulla scena. L’uso di cheats è sempre stato piuttosto controverso e diffuso, a quanto pare più di altri esponenti del genere. Per questo motivo Infinity Ward ha fondamentalmente adoperato una politica di tolleranza zero.

Nel comunicato si legge che “Non sarà tollerato cheating. Stanno per arrivare nuove ondate di ban. Se doveste ricevere un ban sarà per manipolazione non autorizzata dei dati di gioco […]. Le misure adoperate sono diverse e tutte quante piuttosto efficaci, come ad esempio l’analisi di eventuali mod o editors utilizzati dai giocatori per appropriarsi di armi. La presenza di questi software metterebbe quindi a rischio di ban i suoi fruitori.

Le altre misure di Call of Duty Warzone contro i cheater

Il comunicato prosegue parlando anche di software di terze parti che siano aimbot (per le mire assistite), i cosiddetti “wallhacks” (che solitamente consente di vedere oltre i muri fisici del gioco). Ma si è parlato anche di modifiche delle statistiche, pratica piuttosto comune tra i cheater. Anche piccole modifiche come alle texture o che possano in qualche modo modificare l’ambiente di gioco non saranno tollerate in alcun modo.

Infinity Ward infine ha posto l’attenzione sull’utilizzo di tutorials e servizi che possano in qualsiasi modo modificare i camuffamenti presenti già nel gioco. Insomma, qualsiasi cosa che non venga direttamente dai dati originali del gioco saranno tacciabili di ban.

Questa mossa particolarmente dura ha messo allerta anche i giocatori normali. Essi dovranno stare attenti anche alle mod innocue per evitare spiacevoli sorprese legate al proprio account.

Voi cosa ne pensate? Vi sembra una mossa giusta o credete che Infinity Ward abbia esagerato nel combattere i cheater su Call of Duty Warzone?

