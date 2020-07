The PlayStation Revolution: il trailer del documentario

Da decenni, PlayStation è per molti sinonimo di videogioco. E ora, poco prima dell’uscita di PlayStation 5, grazie al documentario The PlayStation Revolution i fan avranno la possibilità di celebrare la sua storia. The PlayStation Revolution, infatti, uscirà il 7 settembre.

L’opera, parte della serie di documentari From Bedrooms to Billions, farà la cronaca di quello che è successo nel mondo PlayStation dal 1994 ad oggi. In coincidenza con il 25° anniversario dell’uscita della console in USA e Regno Unito.

The PlayStation Revolution: il documentario

Il documentario sulla PlayStation presenterà interviste di grandi nomi della storia Sony. Tra questi Mark Cerny, Jim Ryan, Hideo Kojima, Phil Harrison, Kazunori Yamauchi, Fumito Ueda, David Jaffe, Shinji Mikami e altri. È scritto e diretto da Anthony e Nicola Caulfield, che in precedenza avevano realizzato un documentario sulla storia dell’Amiga.

The PlayStation Revolution è iniziato come progetto su Kickstarter, incassando oltre £ 55.000.

“Durante la produzione dei nostri due film precedenti così tanti sviluppatori, editor, musicisti e giornalisti che abbiamo intervistato hanno affermato che l’uscita di PlayStation è stata un “punto di svolta” per l’industria dei giochi su molti livelli diversi”, scrivono i Caulfields sulla pagina KickStarter di presentazione del documentario su PlayStation.

“Pertanto è nostra intenzione girare una serie completamente nuova di interviste da aggiungere a quelle che già abbiamo per creare un film autonomo, coinvolgente e altamente nostalgico. Il film esplorerà davvero perché l’uscita di PlayStation e l’era che seguirono furono un periodo chiave nell’evoluzione dei videogiochi. Coloro che conoscono il nostro lavoro capiranno che siamo entrambi appassionati e intenzionati a documentare l’industria dei giochi nel modo più accurato, ma anche più divertente possibile”.

The PlayStation Revolution debutterà il 7 settembre, giusto in tempo per l’uscita prossima di PlayStation 5 sugli scaffali di tutto il mondo. Sperando di avere presto informazioni precise.

