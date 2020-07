Pokémon GO: gli eventi di agosto

Niantic ha annunciato i dettagli di quelli che saranno gli eventi di Pokémon GO nel prossimo mese di agosto.

Anche agosto si prospetta un mese ricco di eventi e appuntamenti in Pokémon GO! Si parte con l’incontro nella scoperta straordinaria di agosto, fino ad arrivare al consueto appuntamento con il Pokémon GO Community Day.

Incontro nella scoperta straordinaria di agosto

Dalle 22:00 CEST (13:00 PDT, GMT −7) di sabato 1° agosto 2020 alle 22:00 CEST (13:00 PDT, GMT −7) di martedì 1° settembre 2020, sarà possibile incontrare Scraggy, il Pokémon Mutapelle, durante la scoperta straordinaria.

Ore del Pokémon in primo piano

Nel mese di agosto, l’ora del Pokémon in primo piano si terrà ogni martedì alle 18:00 (ora locale). Ogni ora vedrà come protagonista un Pokémon differente e un bonus speciale.

4 agosto 2020: il Pokémon in primo piano sarà Horsea e otterrete una quantità doppia di caramelle catturando Pokémon.

11 agosto 2020: il Pokémon in primo piano sarà Sableye e otterrete una quantità doppia di caramelle trasferendo Pokémon.

18 agosto 2020: il Pokémon in primo piano sarà Venipede e otterrete una quantità doppia di PE facendo evolvere Pokémon.

25 agosto 2020: il Pokémon in primo piano sarà Geodude e otterrete una quantità doppia di polvere di stelle catturando Pokémon.

Lo sblocco dell’ultrabonus è in arrivo!

I partecipanti del Pokémon GO Fest 2020 non soltanto hanno fermato l’invasione dell’evento da parte del Team GO Rocket ma anche guadagnato l’ultrabonus di quest’anno.

La settimana del drago si terrà dalle 22:00 CEST (13:00 PDT, GMT −7) di venerdì 31 luglio 2020 alle 22:00 CEST (13:00 PDT, GMT −7) di venerdì 7 agosto 2020. I maestosi Pokémon di tipo Drago sono presenti in ogni forma e dimensione, dal minuscolo Gible al torreggiante Exeggutor di Alola. Questa settimana sarà il loro momento di gloria! Rayquaza sarà disponibile nei raid a cinque stelle e vi sarà anche una ricerca a tempo speciale disponibile solo questa settimana. Se siete fortunati, potreste incontrare un Deino cromatico.

La settimana enigma si terrà dalle 22:00 CEST (13:00 PDT, GMT −7) di venerdì 7 agosto 2020 alle 22:00 CEST (13:00 PDT, GMT −7) di venerdì 14 agosto 2020. I Pokémon dell’evento vanno dal misterioso Elgyem al potente Deoxys! Deoxys sarà disponibile nei raid a cinque stelle e, se sarete fortunati, potrete incontrarne uno cromatico. Potreste anche incontrare uno Staryu cromatico.

La settimana di Unima si terrà dalle 22:00 CEST (13:00 PDT, GMT −7) di venerdì 14 agosto 2020 alle 22:00 CEST (13:00 PDT, GMT −7) di venerdì 21 agosto 2020. Sewaddle, Cottonee, Emolga e Bouffalant, originariamente scoperti nella regione di Unima, faranno il loro debutto nel mondo di Pokémon GO! Bouffalant farà la sua comparsa a New York e nelle aree circostanti. Genesect sarà disponibile nei raid a cinque stelle e, se sarete fortunati, potrete incontrarne uno cromatico. Potreste anche incontrare un Roggenrola cromatico.

Pokémon GO Community Day di agosto

Il protagonista del Pokémon Day di agosto, che si terrà sabato 8 agosto 2020, dalle 11:00 alle 17:00 (ora locale), è Magikarp, il Pokémon Pesce!

Dettagli

Magikarp selvatico apparirà più frequentemente. Se siete fortunati, potreste incontrare un Magikarp cromatico.

Fate evolvere Magikarp durante l’evento o fino a due ore dopo per ottenere un Gyarados che conosce Idrondata.

Scattate alcune foto durante il Community Day per ricevere una sorpresa!

Ci vogliono un bel po’ di caramelle per far evolvere Magikarp in Gyarados! Completate le missioni di ricerca sul campo esclusive per l’evento per ottenere delle caramelle Magikarp aggiuntive.

Sarà disponibile lo speciale pacco Community Day di agosto che potrete acquistare solo una volta per ricevere 30 Ultra Ball, un MT attacco caricato fuoriclasse, sei Pezzi Stella e un aroma.

Per 1 $ (o per il prezzo equivalente nella vostra valuta locale), potrete accedere all’esclusiva storia di ricerca speciale “Fare un tuffo” del Community Day! Seguite gli studi del Professor Willow su Magikarp e sulla sua epica evoluzione!

