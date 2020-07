The Green Hornet: Kevin Smith svilupperà una serie animata

Oltre alla serie per Netflix Masters of the Universe: Revelation, ora è stato annunciato che Kevin Smith e la compagnia WildBrain (Peanuts, Teletubbies, Inspector Gadget) realizzeranno una serie animata di The Green Hornet, ovvero il Calabrone Verde.

La serie per famiglie seguirà le avventure moderne di un reimmaginato Green Hornet e Kato. I nuovi protagonisti saranno il figlio dell’originale Green Hornet e la figlia dell’originale Kato. Insieme, combatteranno il crimine in tutta Century City, con l’aiuto della macchina ultra-tecnologica The Black Beauty.

“È un onore accompagnare il leggendario Green Hornet e Kato in una serie animata per la prima volta nella ricca storia di questi iconici personaggi della cultura pop”, ha affermato Smith.

“Racconteremo una storia di due Calabroni – passato e futuro – che abbraccia generazioni e trae ispirazione da una vita trascorsa a guardare cartoni classici e animazioni incredibili come Batman: The Animated Series, Heavy Metal e Super Amici”.

“Siamo entusiasti di intraprendere una nuova serie animata di Green Hornet con Kevin, che ha creato un mondo incredibilmente ricco con un cast di personaggi fantastici – in particolare Kato, che non è più solo un aiutante ma ora è una partner femminile forte per il Green Hornet”, ha dichiarato Stephanie Betts, WildBrain EVP Content e Current Series, in una nota. “Con il suo talento geniale e la passione per i supereroi e i franchise classici, Kevin è il creatore perfetto per aggiornare Green Hornet. Siamo entusiasti di condividere il nuovo Green Hornet e Kato con il pubblico di tutto il mondo”.

The Green Hornet: dalla serie TV alla serie animata con Kevin Smith

The Green Hornet ha debuttato alla radio nel 1936 e segue le avventure dell’editore di giornali Britt Reid che di notte diventa l’eroe mascherato. È affiancato dal suo compagno / autista Kato insieme alla loro super macchina The Black Beauty.

Nel corso degli anni il personaggio è apparso su vari media, tra cui fumetti e la celebre serie TV con Bruce Lee.

Avete visto il film Green Hornet?