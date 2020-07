Splinter Cell: lo scrittore di John Wick scriverà una serie animata per Netflix

Splinter Cell, l’amato franchise, sarà una serie TV su Netflix, grazie allo scrittore Derek Kolstad. Se non conoscete il nome di Kolstad, sappiate che è lo scrittore dietro i film di John Wick di Keanu Reeves. Variety ha riferito che Netflix e Ubisoft collaboreranno per il progetto di Kolstad, che sarà una serie animata originale per lo streamer. Kolstad sarà scrittore e produttore esecutivo.

Secondo quanto riferito, Netflix ha già dato alla serie un ordine di due stagioni e 16 episodi. Splinter Cell sarà una serie animata pensata per adulti, anche se al momento non sono stati rivelati altri dettagli sullo spettacolo.

Tom Clancy ha iniziato la serie con Splinter Cell nel 2002, che ha poi generato sei sequel e sette romanzi. Il gioco originale segue l’ex Navy SEAL Sam Fisher, che viene reclutato dalla NSA per lavorare per la Terza Divisione Echelon. Splinter Cell è stato un successo sin dal suo inizio, ma il franchise non produce un nuovo gioco da sette anni.

L’ultimo gioco di Splinter Cell uscito è stato Splinter Cell: Blacklist nel 2013. Ci sono state numerose indiscrezioni e notizie sul futuro del franchise, ma non è stato rivelato nulla di ufficiale da parte di Ubisoft.

Nel 2011 Ubisoft ha distribuito, nella raccolta Splinter Cell Trilogy, versioni rimasterizzate per PS3 dei primi tre episodi di Splinter cell, ovvero Splinter Cell, Pandora Tomorrow e Chaos Theory in alta definizione e in 3D, rimuovendo però il multigiocatore.

Tom Clancy, il creatore di Splinter Cell

Thomas Leo “Tom” Clancy è stato uno scrittore, sceneggiatore e autore di videogiochi statunitense, famoso soprattutto per i suoi romanzi di spionaggio. Si dice abbia inventato, assieme a Craig Thomas e a Michael Crichton, un nuovo genere letterario: il techno-thriller. Molti libri di Clancy hanno avuto un ampio successo di pubblico e hanno ispirato diversi film e videogiochi.

Ora Splinter Cell arriverà su Netflix con una nuova serie.

