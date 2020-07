Star Wars Squadrons – EA risponde ai fan sull’uscita per next gen

Proprio agli inizi di giugno, era stata annunciata l’esistenza di un nuovo titolo dedicato a Star Wars Squadrons. La classica serie per Nintendo 64 è dunque in dirittura d’arrivo con un nuovo capitolo. Tuttavia, Electronic Arts ha anche confermato che non ci sarà una versione next-gen. Questo vuol dire che non vedremo il gioco né su PS5 né su Xbox Series X. Sarà tuttavia possibile giocarci sulle nuove console grazie alla retrocompatibilità, già confermata, su entrambe.

A rivelarlo è stato Ian Frazier, il direttore creativo di Star Wars Squadrons presso Motive Montreal, uno degli studi di Electronic Arts. La mancata pubblicazione ha un po’ deluso i fan che si aspettavano un gioco next gen. Questo si spera che comunque non inficerà sulla qualità generale del prodotto, poiché sono in tanti ad aspettare questo ritorno. Poiché il gioco non sarà disponibile per PS5 e Xbox Series X, si potrebbe tuttavia pensare che si tratti di un capitolo piuttosto breve o comunque minore tra i giochi dedicati alla saga di George Lucas.

Cosa sappiamo su Star Wars Squadrons?

Per adesso il gioco appare come un titolo dal budget limitato, forse uno sulla quale EA è stata cauta prima di investire un capitale elevato. Sappiamo che il gioco avrà una campagna in giocatore singolo. La storia dovrebbe ruotare intorno alla resistenza tra gli eventi de Il Ritorno dello Jedi e la fondazione della Nuova Repubblica. Ovviamente il punto forte del gioco, più che la sua campagna, sarà il multigiocatore. Sappiamo infatti che nelle partite online ci si potrà scontrare con tutta la gamma di navicelle famose della saga cinematografica.

Al momento Star Wars Squadrons non ha ancora una data di uscita ufficiale. Sappiamo però che è atteso per PS4, Xbox One e PC.

