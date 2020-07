Dragon Ball Z: un politico USA lo ha definito “pornografico”

Come noto il mondo anime è variegato e i contenuti sono molti, dall’educativo a quello molto più esplicito come l’hentai. Ma un candidato in corsa per il Congresso degli USA sta facendo una campagna generalizzata contro gli anime. E, a quanto pare, ha incluso anche Dragon Ball Z tra i vari anime a contenuto pornografico.

La cosa è iniziata quando il candidato della Florida KW Miller ha preso Twitter per criticare la quantità di anime pornografici ora disponibili online. È stato lì che il candidato indipendente ha definito Dragon Ball Z come uno dei maggiori problemi online da questo punto di vista:

“Ora c’è una grande quantità di anime porno su internet. Dragon Ball Z è uno dei principali problemi in questo senso”, ha scritto Miller.

“Stanno sessualizzando i personaggi dei cartoni animati per promuovere la depravazione sui nostri figli.

Qual è il prossimo? Dove finirà?”

— KW Miller For Congress (FL-18) (@KwCongressional) July 29, 2020