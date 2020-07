saldaPress annuncia Undiscovered Country di Snyder, Soule e Camuncoli

Durante una diretta sui canali social della casa editrice, saldaPress (con Jacopo Masini) ha annunciato l’uscita a novembre (attualmente 12) di Undiscovered Country di Scott Snyder e Charles Soule candidata ai recenti Eisner Awards.

Il primo volume sarà intitolato Destino, con saldaPress che promette un’elegante volume, come nello stile della casa editrice.

“UNDISCOVERED COUNTRY porta alle estreme conseguenze una tendenza della politica e della storia americana contemporanea, e la intreccia – in modo quasi profetico, si potrebbe dire – con una pandemia globale.

È esattamente quel tipo di storia all’apparenza mainstream ma in realtà dai numerosi livelli di lettura a cui amiamo dare la caccia per il nostro catalogo.” le parole del direttore di saldaPress, Andrea G. Ciccarelli.

I lettori di UNDISCOVERED COUNTRY vengono trasportati in un prossimo futuro, e in una nazione isolata che un tempo era conosciuta col nome di Stati Uniti d’America; una terra che ormai avvolta nel mistero dopo essersi murata fuori dal resto del mondo senza spiegazioni trenta anni prima.

Quando un gruppo di persone scelte, in cerca di una cura per una pandemia globale, viola i confini degli Stati Uniti, tutti si trovano rapidamente a dover lottare per la propria sopravvivenza in quello strano e ora potenzialmente mortale continente perduto.

UNDISCOVERED COUNTRY promette di essere uno dei titoli di maggior successo dei prossimi mesi. L’esordio italiano in edizione saldaPress è atteso ufficialmente per novembre. Un grande evento editoriale, molto atteso dai lettori del nostro paese.

Il team creativo ha realizzato Undiscovered Country prima che il Coronavirus facesse scoppiare una pandemia globale; vista la situazione attuale, la serie potrebbe essere meno “distopica” del previsto.

Undiscovered Country per Saldapress: gli autori

Scott Snyder e Charles Soule sono due degli autori più attivi e apprezzati nel panorama fumettistico americano. Il primo è noto per la raccolta di romanzi brevi Voodoo Heart e per i suoi lavori come American Vampire, Detective Comics, Batman, Batman: Gates of Gotham e Swamp Thing.

Charles Soule ha invece lavorato su Daredevil, She-Hulk, Death of Wolverine e vari fumetti di Star Wars sempre per la Marvel. Giuseppe “Cammo” Camuncoli ha lavorato su personaggi DC come Hellblazer e Batman, nonché sull’eroe Marvel Spider-Man e su Star Wars.

Un team di autori stellari, per una serie che promette di spopolare anche qui in Italia.

