Panini Comics annuncia Arcadia volume I: Mad World

Panini Comics ha annunciato Arcadia volume I: Mad World di Marco B. Bucci e Jacopo Camagni, già autori della saga Nomen Omen.

Questa, al momento, la breve descrizione diffusa:

Il viaggio di Becky è giunto a un nuovo inizio… L’universo di Nomen Omen cambia volto: benvenuti in ARCADIA!

È in arrivo a novembre 2020 Arcadia Vol. 1: Mad World, l’attesissimo seguito di Nomen Omen, il capolavoro fantasy di Marco B. Bucci e Jacopo Camagni pubblicato da Panini Comics.

Il primo volume inaugura il nuovo ciclo narrativo della saga, interrotta con Nomen Omen Vol.3, dove la protagonista, Becky, strega 2.0 che vuole difendere la città e i suoi seguaci, era in conflitto con Taranis, re della corte di Manhattan.

La storia riparte con un grande cambiamento: la città si trasformerà in Arcadia, luogo delle storie e della fantasia dove però nessuno vive “per sempre felice e contento”.

L’appuntamento con nuovi dettagli sul mondo fantastico di Arcadia è fissato per settembre.

TUTTO SU NOMEN OMEN IN ATTESA DI ARCADIA

In attesa di ulteriori informazioni sul nuovo ciclo narrativo, scopriamo meglio la saga di Nomen Omen.

Nomen Omen 1

Panini Comics

Autori: Jacopo Camagni, Marco B. Bucci

Pagine: 96 pp

Formato: 17X26

Contiene: Nomen Omen 1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

L’INIZIO DELLA SAGA CHE SCONVOLGERÀ LE REGOLE DEL FANTASY! Nascosto tra gli angoli bui, tra le pieghe di un sipario non ancora levato, c’è un mondo di creature antiche e potenti. Un mondo vicino al nostro e in perfetto equilibrio con esso. Cosa accadrebbe se questo equilibrio venisse improvvisamente turbato?

In una New York imbiancata dalla neve, comincia la straordinaria avventura di Becky. Il volume sarà disponibile anche in versione variant FX, impreziosita da un artwork originale creato dalla talentuosa Becky Cloonan (Gotham Academy, Punisher).

La saga continua poi con altri due volumi.

