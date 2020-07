Scott Snyder in pausa dall’Universo DC nel 2021

Scott Snyder, in una recente intervista, ha dichiarato che adesso desidera concentrarsi su nuovi progetti che non siano focalizzati su Batman & C.

Scott Snyder è uno degli autori di punta di DC Comics da ormai oltre 10 anni. Ha gestito il Pipistrello di Gotham dal 2011 al 2016 e diversi spin-off. Per 2 anni ha lavorato sulla Justice League. Ha anche scritto due importanti eventi: Dark Nights: Metal e il suo sequel Dark Nights: Death Metal. Death Metal, a quanto pare, sarà anche l’ultimo con i supereroi DC, almeno per un po’.

Snyder, in una recente intervista a Newsarama, ha infatto dichiarato che: “Non lascerò per sempre i supereroi, ma devo iniziare a lavorare su altre mie cose. Sto ancora facendo dei lavori in DC, ma piccole cose. Vorrei dare ad altri autori la possibilità do confrontarsi con i grandi personaggi DC. E, per essere sincero, c’è molto che voglio fare oltre ai fumetti di supereroi.”

Il contratto in esclusiva di Snyder con DC è terminato nel 2019. Adesso l’autore si sta concentrando su progetti “Creator-Owned” (ovvero i cui diritti restano in mano all’autore e non passano all’editore). Tra questi, la sua recentissima serie Undiscovered Country, pubblicata da Image Comics.

I progetti futuri di Scott Snyder

Snyder ha anche parlato di un nuovo progetto, sempre “Creator-Owned”, con il suo collaboratore di Black Mirror Francesco Francavilla (nostro connazionale, che nel 2012 ha anche vinto un Eisner Award come miglior copertinista. Vive da anni in USA). Ha anche anticipato un ritorno su Wytches con l’altro suo partner di Black Mirror, Jock (pseudonimo del fumettista inglese Mark Simpson).

“Rafael Albuquerque, Greg Capullo e io faremo altre cose insieme – ha aggiunto Snyder – Death Metal e American Vampire: 1976 sono il modo migliore per concludere il mio decennio in DC. Ma dopo continuerò a lavorare con loro“.

I fan di Snyder non saranno dunque lasciati a bocca asciutta, poiché lo sceneggiatore Newyorkese prenderà una pausa solo dai fumetti DC. Snyder spera anche di riprendere l’iniziativa DC Writers Workshop, dove ha lavorato dal 2015 al 2018, per “consentire a una nuova generazione di scrittori di emergere”.

Snyder conclude: “Ho ancora cose che voglio fare in DC, ma per il momento voglio allontanarmi dalla sua continuity principale”.

