Peaky Blinders: Mastermind – annunciata l’uscita del videogioco

Curve Digital ha annunciato l’uscita di Peaky Blinders: Mastermind, nuovo videogioco in uscita per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il prossimo 20 agosto. L’annuncio arriva con un nuovo sensazionale trailer, con la voce del protagonista della serie Cillian Murphy.

Il videogioco mostrerà l’ascesa di Tommy Shelby come vero leader dei Peaky Blinders all’inizio del XX secolo, a Birmingham. I giocatori useranno l’abilità di Tommy per pianificare la creazione e l’esecuzione di complessi scenari .

Inoltre, sarà anche possibile prendere il controllo di Tommy stesso, Arthur, Polly e gli altri, mentre eseguono una missione vile dopo l’altra.

LE INFO SUL VIDEOGIOCO DI PEAKY BLINDERS

Peaky Blinders: Mastermind, già prenotabile su Xbox One e Steam, è un gioco puzzle-avventure basato sulla pluripremiata serie TV, sviluppato dallo studio indipendente FuturLab in collaborazione con il creativo e team di produzione dietro Peaky Blinders.

Ambientato immediatamente prima degli eventi della primissima stagione della serie, i giocatori si uniranno all’organizzazione criminale della famiglia Shelby mentre scoprono una trama sinistra per far fallire Tommy.

I giocatori devono pianificare e attuare strategie prendendo il controllo diretto dei membri chiave della famiglia Shelby, contemporaneamente sulla stessa linea temporale, muovendo i personaggi nel posto giusto al momento giusto per mandare avanti impegnative situazioni.

In Peaky Blinders: i giocatori di Mastermind dovranno: –

Testimoniare l’ascesa di Tommy Shelby come vero leader dei Peaky Blinders all’inizio del XX secolo a Birmingham.

Utilizzare l’abilità di Tommy per pianificare la creazione di scenari complessi.

Controllare Tommy, Arthur, Polly e altri sul campo mentre eseguono una missione dopo l’altra.

LE PAROLE DEGLI SVILUPPATORI

Per James Marsden, Game Director presso FuturLab, il gioco è un’interpretazione creativa del mondo creato dalla serie televisiva.

“È stato un onore lavorare su un marchio come Peaky Blinders” afferma Marsden. “Il nostro team ha creato un gioco che riflette il cuore di ciò che rende avvincente lo spettacolo: la capacità di Tommy Shelby di manipolare amici, familiari e nemici nel perseguimento del suo piano generale.”

In Peaky Blinders: Mastermind, i giocatori saranno in grado di creare e sconvolgere liberamente il percorso di ogni personaggio al fine di ottimizzare tutte le loro azioni per un perfetto coordinamento, utilizzando tatticamente i personaggi e la furtività per risolvere enigmi sempre più complessi.

È una versione audace della serie che ha impressionato adeguatamente il distributore dello spettacolo Endemol Shine.

Anil Mistry, Director of Gaming & ECommerce, ESG ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Curve e FuturLab nel creare il primo gioco ufficiale di Peaky Blinders.

Futurlab ha ricreato fedelmente l’universo di Peaky Blinders e avere Cillian come voce fuori campo aggiunge un vero senso di autenticità a questo gioco. Speriamo che i fan della serie e i giocatori in generale siano entusiasti di indossare le loro coppole e godersi quest’avventura rompicapo unica”.

Le prime 5 stagioni di Peaky Blinders, creata e scritta da Steven Knight, sono visibili in streaming su Netflix; la pluripremiata serie BBC One è prodotta dalla Caryn Mandabach Productions e dalla Tiger Aspect Productions di Endemol Shine Group.

