Pac-Man: nel nuovo Monopoly anche un mini-cabinato

Negli ultimi anni Hasbro ha voluto aggiungere divertenti funzionalità elettroniche al suo Monopoly, e la nuova edizione Arcade Pac-Man segue questa tendenza – con un ulteriore passo avanti.

I giocatori questa volta infatti potranno giocare ai mini giochi di Pac-Man sul cabinato arcade che svolge le funzioni anche di banca tenendo il conteggio dei punti.

In Monopoly Arcade Pac-Man, i giocatori devono correre intorno al tabellone per acquistare Livelli e guadagnare punti, il tutto evitando il temuto Fantasma. Ogni volta che un giocatore passa o atterra sul “Vai”, ha la possibilità di giocare a un mini gioco di Pac-Man per guadagnare punti extra. L’unità arcade tiene traccia di tutto. Tutto quello che devi fare è inserire la tua moneta arcade di plastica nell’unità per eseguire tutte le azioni.

Il gioco da tavolo Pac-Man Monopoly Arcade è disponibile su Amazon per $ 29,99.

Monopoly si arricchisce dunque di una nuova edizione, dopo quella recente dedicata a Super Mario di Nintendo.

Monopoly, da Super Mario a Pac-Man

Il Monopoly (in Italia pubblicato come Monopoli dalla Editrice Giochi dal 1936 fino all’estate del 2009) è un classico gioco da tavolo creato da Elizabeth Magie all’inizio del XX secolo. In una versione modificata da Charles Darrow è stato pubblicato dalla Parker Brothers nel 1935 e a partire dal 1991 è di proprietà della Hasbro.

Il gioco prende il suo nome dal concetto economico di monopolio, il dominio del mercato di un singolo venditore. Complessivamente il gioco è in licenza in più di centotré Paesi e stampato in oltre trentasette lingue. I giocatori spostano a turno sul tabellone di gioco la propria pedina secondo il risultato del tiro dei dadi, acquistando proprietà terriere, sviluppandole con case ed alberghi ed incassando le rendite.

Secondo Hasbro, dalla sua prima edizione è stato giocato da circa 750 milioni di persone.

