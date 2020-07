Titans: Brenton Thwaites su un crossover con i film DC

Durante una sessione di domande e risposte con Rotten Tomatoes l’attore di Titans, Brenton Thwaiters, ha commentato l’ipotesi di un crossover della serie coi film DC, pochi mesi dopo il maxi-crossover televisivo di Crisi sulle Terre Infinite.

Titans e la possibilità di crossover con i film DC

“Penso che la TV DC e il mondo del cinema siano ancora abbastanza separati. Il nuovo Batman di Matt Reeves potrebbe essere un’occasione, sia per il regista sia per DC Films, di preparare in qualche modo il crossover. Mi piacerebbe farlo, ma non credo che Titans sia candidata per questo” le parole dell’attore.

Thwaites rivela inoltre come, originariamente, era stato scelto per interpretare Nightwing sul grande schermo: “Quando sono stato scelto per interpretare Nightwing, ero pronto a fare un film.

Dunque mi ispiravo al Batman di Nolan e, nel mio cervello, ho subito immaginato di fare questo fantastico film su Nightwing. Per qualche tempo, c’è stato un film tra i progetti di Warner Bros., ma doveva essere il Nightwing di Ben Affleck”.

Vi piacerebbe vedere un crossover fra Titans e i film DC, magari proprio col Batman di Robert Pattinson? Certo, al momento l’ipotesi sembra abbastanza difficile, ma dopo la prova con l’ambizioso Crisi sulle Terre Infinite dell’Arrowverse, DC e Warner Bros. non farebbero fatica a trovare un punto d’incontro fra cinema e tv.

TUTTO SULLA NUOVA STAGIONE DI TITANS

Titans 3 porterà sicuramente delle novità per Nightwing: a rivelarlo, l’attore Brenton Thwaines in alcuni commenti su Rotten Tomatoes.

“Abbiamo proposto alcune idee per cambiare il costume, in modo che possiamo comunque utilizzare come base di partenza quello che già esiste, risparmiando tempo e fatica” le parole di Thwaites. “È meglio per noi migliorare quello che abbiamo già. Stiamo lavorando in diversi modi per dare più gadget a Nightwing.”

Nella seconda stagione, abbiamo visto il passaggio definitivo di Dick Grayson da ex-Robin a Nightwing, con grandi cambiamenti a livello di convinzione per il leader del gruppo; la nuova stagione promette di far scoprire ancora di più l’eroe “emancipato” da Batman.

IL CAST

Il Bruce Wayne di Ian Glen sarà ancora protagonista di Titans nella terza stagione, come confermato dal regista della serie Boris Mojsovski. direttamente sul suo account Instagram.

Inevitabile la presenza di Bruce, vista anche l’ambientazione della premiere che, come sappiamo, sarà a Gotham e introdurrà nella serie Barbara Gordon; ancora nessuna notizia per quanto riguarda l’attrice che interpreterà un personaggio così amato dai fan.

La prima apparizione del personaggio risale al 1989, in Suicide Squad #23; sarà interessante scoprire se, con la presenza di Barbara Gordon magari come Oracle, verranno esplorati con flashback gli eventi di The Killing Joke, portando in parte sul piccolo schermo uno dei fumetti più apprezzati di sempre nel mondo DC Comics.

Attualmente, nel cast della serie troviamo Brenton Thwaites (Dick Grayson), Anna Diop (Koriand’r / Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth / Raven), Ryan Potter (Garfield “Gar” Logan / Beast Boy), Alan Ritchson (Hank Hall / Hawk), Minka Kelly (Dawn Granger / Dove), Conor Leslie (Donna Troy/Wonder Girl), Joshua Orpin (Connor Kent/Superboy), Chelsea Zhang (Rose Wilson/Ravager), Chella Man (Joseph Wilson/Jericho),Iain Glen (Bruce Wayne), Natalie Gumede (Mercy Graves).

Nel frattempo, intrattieniti leggendo Cappuccio rosso e i fuorilegge: 1