Kentaro Yabuki disegna le eroine di Shonen Jump in bikini

In Italia l'autore è noto per la saga di To Love Ru.

Kentaro Yabuki sta realizzando una illustrazione che ritrae le eroine dei manga di Weekly Shonen Jump in bikini.

Il disegno del maestro Yabuki con le protagoniste delle serie di Jump in bikini servirà per un poster a colori sul numero 36 della rivista.

Tra le eroine immortalate troviamo Nami da One Piece, Uraraka da My Hero Academia o Nobara da Jujutsu Kaisen:

Lo scorso 15 Giugno Kentaro Yabuki ha iniziato la serializzazione del suo nuovo manga Ayakashi Triangle sul numero 28 di Jump.

La storia racconta le vicende dell’esorcista Matsuri Kazamaki e della sua amica di infanzia Suzu Kanade.

La ragazza attira spiriti maligni e così Matsuri si prodiga per proteggerla.

Un giorno uno spirito di nome Shirogane nota che tra i due sta nascendo qualcosa e così decide di lanciare un incantesimo proibito…

Prima di dedicarsi ad Ayakashi Triangle, Kentaro Yabuki ha pubblicato il manga dell’anime Darling in the FranXX dal 14 Gennaio 2018 al 20 Gennaio 2020 (8 volumi totali) su Shonen Jump Plus.

La serie animata è disponibile su Crunchyroll anche in Italia:

In un lontano futuro, l’umanità ha creato Plantation, una città semovente che si sposta su ciò che rimane della Terra, una landa desolata. In una sezione di questa città, chiamata Mistilteinn e soprannominata “la gabbia per uccelli”, alloggiano i piloti. Questi bambini hanno un’unica missione nella loro vita, combattere. I loro nemici sono le misteriose creature chiamate Stridiosauri, che affrontano pilotando robot chiamati FRANXX. Uno di questi giovani, il numero 016, Hiro, incontra per caso una ragazza misteriosa chiamata Zero Two. “Ti ho trovato, caro Darling.”

Di Kentaro Yabuki Edizioni Star Comics ha in catalogo Black Cat, To Love Ru e il sequel To Love Ru Darkness.

Recupera To love ru