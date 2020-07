Super Dragon Ball Heroes Stagione 2: l’episodio 5 COMPLETO

Bandai ha diffuso l’episodio 5 della stagione 2 di Super Dragon Ball Heroes, l’anime promozionale fuori dalla continuity ufficiale e collegato al videogioco card/arcade, che prosegue il nuovo arco narrativo Big Bang Mission.

Il titolo dell’episodio è “La Grande Battaglia Decisiva all’Inferno! La Rinascita di Janemba!“

Questa la sinossi dell’episodio 5 della Stagione 2 di Super Dragon Ball Heroes: “Janemba, ritornato in vita grazie a Dr. W, combatte contro Goku Xeno e Vegeta Xeno. Costretti a gestire una violenta battaglia contro un Janemba a cui è stata concessa la forza del Super Saiyan 4, Goku e compagnia, che a loro volta inseguono Fu, appaiono attraverso le dimensioni spazio-temporali.

Mentre i due Goku fanno team per far scomparire Janemba, due ombre si palesano in cielo…!!”

Il 9 gennaio 2020 con l’episodio 19 ha avuto fine l’arco narrativo de “Il Conflitto Universale”. Si tratta del secondo arco della prima stagione avuto inizio con l’episodio 8. La prima parte della prima stagione, invece, è composta da un totale di 7 appuntamenti narranti gli eventi della Universe Mission del filone di Prison Planet.

Il 23 febbraio, prima dell’esordio della seconda stagione, è stato trasmesso un episodio speciale autoconclusivo che ha narrato il climax della Dark Demon Real Mission. Tale episodio speciale si intitola “Super Dragon Ball Heroes Anime Promozionale – SPECIAL: La battaglia decisiva! Pattuglia del Tempo VS il Signore Oscuro!” e potete recuperarlo qui.

A proposito di Super Dragon Ball Heroes

Dragon Ball Heroes è stato lanciato nel 2010 in Giappone.

Il primo videogioco per console di ultima generazione, in particolare per Nintendo Switch e PC, ispirato a Super Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes: World Mission, è disponibile in Italia dal 5 aprile 2019.

Parlando della continuity ufficiale rappresentata attualmente dal manga di Dragon Ball Super, scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro, è in pubblicazione all’interno della rivista V-Jump di Shueisha. In merito ai formati tankobon, in Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 11 volumi disponibili.

