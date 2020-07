Justice League: Warner Bros. era contraria al costume nero di Superman

Come ha fatto Zack Snyder a far apparire Superman (Henry Cavill) con un costume nero in Justice League?

Come sapete nel 2017 Justice League è uscito al cinema, ma il cambio dell’ultimo minuto del regista tra Snyder e Joss Whedon ha portato a tagli di trama che il primo intendeva affrontare. Tra le cose tagliate c’è stata anche l’introduzione di un costume nero per Superman.

Durante la sua apparizione al Justice Con organizzato durante il fine settimana, Snyder ha mostrato il primo filmato di Superman con indosso il costume nero.

Presentato come un teaser per la sua prossima cut di Justice League per HBO Max, il filmato mostrava L’uomo d’acciaio appena risorto con indosso il nuovo costume mentre si avvicinava ad Alfred (Jeremy Irons). Il panel ha discusso della cosa. Apparentemente, la Warner Bros. era contraria all’idea. Il regista, tuttavia, era pronto a usarlo, quindi doveva essere un po’ creativo nell’includerlo.

Secondo Snyder, Warner Bros. non voleva usare il costume nero di Superman in Justice League perché dava l’impressione di un film oscuro, qualcosa che volevano evitare. Quindi, non avevano un vero costume da far indossare a Henry Cavill.

Invece, hanno usato il suo classico abito rosso e blu con l’idea di colorarlo durante la post-produzione. Non è stato facile come sembra. Come ha ricordato il regista, hanno aggiunto “alcuni piccoli aggiustamenti nella tuta per rendere più facile la cosa e creare contrasto”.

Per assicurarsi di poter facilmente cambiare il colore della tuta senza che apparisse troppo artificiale, hanno anche fatto esperimenti ​​sulle app di modifica. A giudicare da ciò che i fan hanno visto nella clip appena mostrata di Justice League, Snyder e il suo team VFX sono stati in grado di rendere la modifica digitale credibile per il pubblico.

L’attesa versione di Snyder di Justice League arriverà l’anno prossimo.

Nell’attesa rivedete Justice League