Machete Kills in Space: Danny Trejo ci aggiorna sullo sviluppo

Sono passati 10 anni da quando il primo film di Machete è uscito nelle sale. E quasi sette da quando è uscito il suo sequel, Machete Kills. Ora Danny Trejo ha parlato del terzo capitolo, Machete kills in space.

Il secondo film sembrava avrebbe condotto ad un sequel, Machete Kills in Space, e i fan si sono eccitati all’idea di poter vedere un nuovo capitolo della serie cinematografica di Robert Rodriguez.

L’anno scorso, la star Danny Trejo, interprete di Machete, aveva dichiarato che era disposto a scrivere e dirigere il film da solo. In una recente intervista con Discussing Film, l’attore ha ripetuto queste intenzioni, ma ha anche dovuto dare un aggiornamento poco positivo sul film.

“Wow. È irreale “, ha detto Trejo quando ha ricordato il prossimo anniversario del film. “Machete, Machete Kills, se Robert avesse alzato il culo, scriverebbe Machete Kills in space! Potrei scriverlo io (ride)”.

Ha aggiunto: “Sai che non parlo con Robert da un po’. È stato molto impegnato e io sono stato impegnato. Forse lo chiamerò, vedo che succede. Ma non ho parlato con Robert per un po’. Mi ha quasi scaricato… Penso che sono diventato troppo vecchio (ride). Lui è un grande. Ma è occupato, ha sei figli. Questo ti tiene occupato. Anche i suoi figli sono meravigliosi”.

Danny Trejo da Machete a Machete kills in space

Machete è un film del 2010 diretto da Robert Rodriguez e Ethan Maniquis, ispirato al finto trailer presente nel film Grindhouse – Planet Terror dello stesso Rodriguez insieme a Quentin Tarantino.

Il personaggio di Machete è inoltre simile al personaggio “zio Machete” (interpretato dallo stesso Trejo) presente nel film Spy Kids dello stesso regista.

Il film è stato presentato fuori concorso alla 67ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il successo della pellicola ha portato alla produzione di un sequel, Machete Kills, con la presenza di Lady Gaga, Mel Gibson e Marko Zaror.

Chissà quando rivederemo Danny Trejo in Machete kills in space.

